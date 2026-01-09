Neue Mixsendung auf Radio Sonnenschein: Meran Monopol by Meranderground

Meran Monopol by Meranderground

Start: 10.01.2026 22:00 Uhr – Wiederholung am Sonntag um 02:00 Uhr

Die Mixsendung wird alle 14 Tage ausgestrahlt.

Meranderground ist ein 2017 gegründetes Veranstaltungskollektiv, entstanden aus einem Freundeskreis von DJs, Produzenten und Soundliebhaber:innen. Verwurzelt in der alternativen Südtiroler Partyszene steht Meranderground für elektronische Musik, authentische Events und eine starke lokale Vernetzung. Der musikalische Fokus liegt auf House, Tech-House, Techno und Disco – stets inspiriert von der internationalen Szene.

Mit der Radioshow Meran Monopol möchte Meranderground dieser Musik auch im Radio eine feste Plattform bieten. Die Sendung auf Radio Sonnenschein setzt bewusst auf alternative, cluborientierte Dancemusic und grenzt sich klar von kommerziellem EDM ab. In der Primetime am Samstagabend (22:00–23:00 Uhr – Wiederholung am Sonntag 02:00-03:00 Uhr) erwarten die Hörer:innen energiegeladene DJ-Mixes, kurze Moderationen zu Musik, Artists und anstehenden Events sowie Einblicke in die Szene mit starkem regionalem Bezug. Ziel ist es, neue Impulse für die Südtiroler Clubkultur zu setzen und Radio Sonnenschein als Adresse für modernen, authentischen Clubsound zu etablieren.