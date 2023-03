Neue Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Therme Meran – Nuovo impianto fotovoltaico sul tetto delle Terme Merano

Im Bild: Ein Teil der neue Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Therme Meran

Im Sinne der Energieeinsparung und Nachhaltigkeit hat die Therme Meran eine neue Photovoltaik-Anlage auf dem nicht verglasten Teil der Dachstruktur installiert.

„Ziel der Therme Meran ist es, einerseits Energie zu sparen und auf möglichste nachhaltige Methoden der Energieerzeugung zurückzugreifen, anderseits muss die Aufenthaltsqualität unverändert gleich hoch bleiben und die Besucher sollen möglichst wenig von den Maßnahmen mitbekommen“, erklären Thermenpräsident Stefan Thurin und Direktorin Adelheid Stifter. So wird unter anderem beim Abendlicht an der Fassade oder der Heizung der Verwaltungsräume gespart. Erst jüngst wurde mit der Errichtung einer neuen, modernen Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Therme Meran ein Meilenstein in Sachen Nachhaltigkeit gesetzt. Dabei wurden alle frei verfügbaren nicht verglasten Flächen verwendet: Somit konnten 90 Module installiert werden. Die Anlage wird laufend erweitert und verbessert.

Nuovo impianto fotovoltaico sul tetto delle Terme Merano

Nello spirito del risparmio energetico e della sostenibilità, Terme Merano ha installato un nuovo impianto fotovoltaico sulla parte non vetrata della struttura del tetto.

„L’obiettivo di Terme Merano è, da un lato, risparmiare energia e utilizzare metodi di produzione energetica il più possibile sostenibili; dall’altro, la qualità del soggiorno deve rimanere alta come sempre e i visitatori devono notare il meno possibile le misure adottate“, spiegano il presidente di Terme Merano Stefan Thurin e la direttrice Adelheid Stifter. Per esempio, si risparmia sulla luce serale della facciata o sul riscaldamento dei locali amministrativi. Solo di recente è stata posta una pietra miliare nella sostenibilità con l’installazione di un nuovo e moderno impianto fotovoltaico sul tetto delle Terme Merano. Sono state utilizzate tutte le superfici non vetrate disponibili: In questo modo è stato possibile installare 90 moduli. L’impianto viene costantemente ampliato e migliorato.