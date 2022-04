Neue VinziTafel in Salurn

Armut beschämt, Armut macht krank, Solidarität baut auf. Seit Sonntag 10. April 2022 gibt es in Salurn die siebte Südtiroler VinziTafel. Sie ist auf Initiative der Vinzenzgemeinschaft und der Gemeindeverantwortlichen von Salurn entstanden und konnte mit tatkräftiger Unterstützung von Waltraud Terleth und Martha Stocker umgesetzt werden. Einmal pro Woche erhalten bedürftige Menschen in einem Nebenlokal des Salurner Bahnhofes Lebensmittel. Diese kommen hauptsächlich von „LandesTafel–Banco Alimentare“ und von den örtlichen Lebensmittelgeschäften. Beeindruckend ist die große Bereitschaft der Bevölkerung, freiwillig mitzuarbeiten. Die Zusammenarbeit mit dem Sozial- und Gesundheitssprengel wird gut abgestimmt.

Bürgermeister Roland Lazzeri zeigte sich bei der Eröffnung der Tafel von Salurn erfreut über die große Unterstützungsbereitschaft der Bevölkerung. In einem alten Gebäude des Bahnhofs Salurn wurden am Nachmittag zum ersten Mal Lebensmittel an bedürftige Menschen ausgegeben. Waltraud Terleth leitet die VinziTafel von Salurn engagiert.

An der vormittäglichen Eröffnungsfeier hat auch die frühere Landesrätin Martha Stocker teilgemommen. Sie unterstützt die Südtiroler Vinzenzgemeinschaft beim Aufbau eines südtirolweiten Netzes von VinziTafeln und VinziMärkten und möchte die Würde der Menschen in den Mittelpunkt rücken und der Lebensmittelverschwendung entgegentreten. An der Eröffnungsfeier teilgenommen hat auch der Vizepräsident der regionalen Landestafel-Banco Alimentare Luca Merlino. Seit mehr als 22 Jahren sammelt der regionale Ableger der nationalen Lebensmittelbank langhaltende wie frische Lebensmittel in Geschäften und bei einer großen jährlichen Sammlung und gibt sie in Zusammenarbeit mit vielen Hilfsorganisationen an Bedürftige weiter, unter anderem über die VinziTafeln und den VinziMarkt.

Der Zentralratsvorsitzende der Südtiroler Vinzenzgemeinschaft Josef Haspinger ruft die Bewohnerinnen und Bewohner von Salurn und Umgebung auf, sich an die VinziTafel zu wenden, wenn sie Schwierigkeiten haben, sich genügend Lebensmittel zu kaufen. Auch der Bezirksvorsitzende der Vinzenzgemeinschaft Bruno Steiner lud die Menschen ein, sich zu melden, wenn sie Unterstützung brauchen: „Die VinziTafeln und die Vinzenzkonferenzen können schnell und unbürokratisch helfen“, betonte er.

Vor etwas mehr als einem Monat wurde in Mals eine VinziTafel eröffnet, in Kürze folgt eine weitere VinziTafel in Mühlbach.