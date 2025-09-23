Neue Webcam am Senderstandort Montoni

BOZEN (LPA). Seit Kurzem ergänzt eine neue Webcam am Sendestandort Montoni das Angebot der RAS. Sie bietet einen weiten Blick in Richtung Reschensee und zeigt die Landschaft des oberen Vinschgaus in Echtzeit. Die Webcam liefert regelmäßig aktualisierte Bilder und gibt allen Interessierten die Möglichkeit, Wetter und Stimmung vor Ort bequem von zuhause aus zu verfolgen.

Mit der Kamera erweitert die RAS ihr Netz an Webcams, das Einblicke in ganz Südtirol ermöglicht.