Neuer Alperia Energy Point in Lana – Interview mit Michael Frei – Podcast

Neuer Alperia Energy Point in Lana

Alperia hat jetzt auch in Lana einen neuen Energy Point! Besuche uns und verbinde dich direkt per Videocall mit einem unserer Berater, digital und dennoch persönlich.
Raiffeisenkasse Lana, Maria-Hilf-Straße,
Montag – Donnerstag: 8:15 – 12:30 / 14:00 – 15:15 Uhr
Freitag: 8:15 – 12:30 Uhr

Das Interview mit Michael Frei (Alperia Market Management | Head of Retail South Tyrol at Alperia Group)

Alperia Holding 2024

