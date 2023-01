Neuer Natrium-Akku 2.0 verwundert Experten! Nie mehr Lithium? – Video

Der Natrium-Ionen-Akku kommt angeblich dieses Jahr auf den Markt. Er kostet nur ein Drittel so viel wie Lithium-Akkus, ist umweltfreundlicher und wird nicht selten auf Fachmessen als die beste Alternative zur konventionellen Akkutechnik angesehen.

Denn: Natrium gibt es ganz im Gegensatz zum verwandten Lithium aus der gleichen Spalte des Periodensystems in rauen Mengen überall auf der Welt billig zu haben.

Ein Unternehmen, dass die Natriumbatterie noch 2023 in die Serienproduktion gehen lassen möchte, ist CATL. Doch es gibt viele weitere, die diesen Trend auf keinen Fall verpassen wollen.

Doch wie gut ist die Technologie wirklich? Welche Einsatzgebiete gibt es, wie günstig wird der Akku tatsächlich werden und wird der Verbraucher von der Innovation profitieren?

All das haben wir wissenschaftlich geprüft und mit einem Experten für Akkutechnik besprochen!

Grundsätzlich besteht auch der Natriumionen-Akku aus zwei Elektroden, also einer Anode und Kathode, sowie einem Elektrolyten und einem Separator, der die beiden Akkubereiche voneinander abgeschirmt.

Allerdings wandern hier keine Lithium-Ionen hin und her, sondern eben Natriumionen. Das stellt allerdings höhere Herausforderungen an die Zellchemie, da Natrium-Ionen deutlich größer sind als Lithium-Ionen.

Beim Auf- und Entladen wandern die Ionen durch den Separator zwischen den Elektroden hin und her! An der Elektrode angekommen werden diese, wie Bücher in ein Bücherregal in Einlagerungsmaterialien eingelagert.

Doch da Natrium-Ionen andere Eigenschaften besitzen als Lithium-Ionen, passen die gängigen Materialien hier nicht. Einfach Natrium statt Lithium zu nutzen ist also so ohne weiteres nicht möglich, aber zu den genauen Herausforderungen kommen wir später.

Klar gesagt werden muss, dass aus einer reinen Leistungsperspektive, egal ob in Bezug auf Energiedichte, Leistung und co. der Lithium-Akku der Natriumtechnologie überlegen ist.

Allerdings spielt natürlich vor allem auch die Wirtschaftlichkeit eine Rolle.