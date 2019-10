Neuer Vorstand der Buchhändler im hds: „Mehrwert besser vermitteln“

Südtirols Buchhändler im hds haben ihre Gremien erneuert. Susanna Valtiner vom Buchladen Lana ist als Präsidentin bestätigt worden. Neu ist der Vizepräsident, Patrick Pircher von Athesia Buch. Weitere Vorstandsmitglieder sind Marion Rigo, Athesia Buch, Rainer Schölzhorn, Buchhandlung Alte Mühle in Meran, und Andreas von Mörl, Buchhandlung A. Weger in Brixen.

„Wir hadern immer noch mit den öffentlichen Ausschreibungen, denn die Zuschläge erhalten immer noch die niedrigsten Angebote“, sagt Präsidentin Valtiner. „Wir müssen weiterhin dranbleiben: So wie im Lebensmittelsektor die Kriterien Nachhaltigkeit, kurze Lieferstrecken und geringe Umweltbelastung den Vorzug erhalten, so sollten auch bei den Ausschreibeverfahren in unserem Sektor Qualitätskriterien berücksichtigt werden“, meint Valtiner.

Im Verlauf der Mitgliederversammlung kamen interessante Anregungen zum Gespräch. Die Kontakte mit den Schulen und dem Lehrpersonal sind extrem wichtig, um zu erklären, warum es Sinn macht, vor Ort die Bücher zu bestellen und nicht nur bei Amazon oder anderen Onlineanbietern. Eine schwierige Aufgabe, denn das Buch ist immer dasselbe Buch, ob es im Fachhandel oder es beim Onlineanbieter gekauft wird.

„Wir müssen unseren Mehrwert besser vermitteln. In vielen Ortschaften sind wir ein beliebter Treffpunkt, wir veranstalten Lesungen und Autorenvorstellungen – all dies kann Amazon nicht bieten. Auf politischer Ebene hingegen müssen wir weiterhin Druck ausüben, denn es geht hier nicht nur um das Überleben eines Geschäftes. Die Buchhandlungen sind in Südtirol, gemeinsam mit den Bibliotheken, ein Ort der Kultur, der Lese- und Sprachförderung“, sagt Valtiner abschließend.