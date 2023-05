Neues Highlight der Therme Meran: Der Bio Nature Pool im Thermenpark – Un nuovo highlight per le Terme Merano

Wenn am 13. Mai 2023 die Sommersaison in der Therme Meran beginnt, können die Gäste im beliebten Thermenpark eine neue Attraktion in Anspruch nehmen: den 1.200 qm großen Naturschwimmteich.

Baden im kristallklaren, naturbelassenen Wasser.

Der neue Naturschwimmteich wurde auf einem Teilbereich des Seerosenteichs errichtet und kommt aufgrund seiner innovativen Filter-Technologie völlig ohne Chemie aus. Ein nachhaltiges Energiekonzept und minimaler Wasserverbrauch sind weitere Vorzüge – und vor allem ein besonders natürliches Badeerlebnis für die Gäste.

Un nuovo highlight per le Terme Merano:

Introduzione del Bio Nature Pool nel parco delle Terme

Con l’inizio della stagione estiva alle Terme Merano, il 13 maggio 2023, gli ospiti potranno godere di una nuova attrazione nel parco delle Terme: il lago balneabile naturale di 1.200 metri quadrati, che invita a fare il bagno in un’acqua naturalmente pura.



Una parte del laghetto delle ninfee è stato recintato e trasformato in una piscina naturale che, grazie alla sua innovativa tecnologia di filtraggio, non necessita di alcun prodotto chimico. Un concetto di energia sostenibile e un consumo minimo di acqua sono ulteriori vantaggi – e soprattutto un’esperienza di bagno particolarmente naturale per gli ospiti.