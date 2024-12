Neues Medienangebot für Südtirol – peer.tv

Peer.tv Südtirol bietet die erste TV-Mediathek für Freizeit in Südtirol an. Das interaktive Angebot ist ab sofort auf Fernsehgeräten abrufbar – mit Livestreams auch in italienischer und englischer Sprache.

Nach einem mehrwöchigen Testlauf vernetzt Peer.tv Südtirol auf Kanal 12 nun für das Fernsehpublikum südtirolweit TV und Internet. Die interaktive Mediathek des Kanals kann mit der Fernbedienung direkt am TV-Bildschirm genutzt werden.

Auf Abruf stehen die Programme zu Freizeit in Südtirol, sowie die Tages- und Abendausgaben des Peer-Journals der jeweils jüngsten 30 Tage zur Verfügung. Streams in italienischer und englischer Sprache machen die Programminhalte von Peer.tv Südtirol auch einem breiteren Publikum zugänglich.

„Wir sind froh darüber, die Südtiroler Medienlandschaft mit diesem zusätzlichen Baustein bunter und innovativer gestalten zu können. Möglich gemacht wird dies dank der Standardfunktion von Smart-TVs namens HbbTV.“, sagt Christian Peer, Geschäftsführer der Peer GmbH. „HbbTV steht für Hybrid Broadcast Broadband TV und ermöglicht es, Online-Inhalte über das Internet direkt am TV-Gerät zu nutzen.“

Voraussetzung dafür, das interkative Angebot von Peer.tv Südtirol auf Kanal 12 abzurufen, ist, dass das Fernsehgerät über einen Internet-Anschluss verfügt und die Funktion HbbTV für den Fernsehsender Peer.tv Südtirol aktiviert ist.

„Peer.tv Südtirol, ein Dienst des Medienanbieters Peer GmbH aus Eppan, inspiriert täglich Tausende Menschen bei ihrer Freizeitgestaltung in Südtirol.“, erklärt Adele Daum, Verantwortliche für das Marketing der Peer GmbH. „Alles was man in Südtirol sehen, besuchen und selbst erleben kann, zeigt Peer.tv in seinen Videobeiträgen. Zudem ergänzen Veranstaltungstipps, die Wettervorhersage und Live-Bilder das Programm. Zu jeder vollen Stunde informiert die Nachrichtensendung Journal über das Tagesgeschehen in Südtirol.“

Das neue interaktive Angebot von Peer.tv Südtirol ist ab sofort südtirolweit auf Kanal 12 abrufbar.