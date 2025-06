Inhaltsverzeichnis Wichtige Änderungen für Stadt- und Regionalbusse ab 15. Juni 2025

Neugestaltung der Buslinien und Haltestellen am Bahnhof Bozen

LPA – Die Verwandlung der Zone rund um den Bahnhof Bozen und den WaltherPark macht eine Änderung der Buslinienführung notwendig – Daniel Alfreider: „Weiterer Schritt zu lebenswertem und sicheren Stadtbereich“

Ab dem 15. Juni 2025 treten im Stadtzentrum von Bozen umfangreiche Änderungen im öffentlichen Nahverkehr in Kraft – insbesondere im Bereich rund um den Bahnhof. Die Maßnahmen sind Teil des städtebaulichen Umgestaltungsprojekts zur Errichtung des WaltherParks. Zu den wichtigsten Neuerungen zählen die Umgestaltung der Bahnhofsallee zu einer Fußgängerzone und die Entfernung des Kreisverkehrs vor dem Bahnhof.

„Mit der Neugestaltung des Bahnhofsgeländes macht Bozen einen wichtigen Schritt hin zu einem lebensgerechten und sicheren Stadtraum. Die Anpassungen im öffentlichen Nahverkehr sorgen dafür, dass auch während der Bauphase ein möglichst verlässlicher und effizienter Service gewährleistet bleibt“, versichert Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.

Die geplanten Arbeiten erfordern auch eine Änderung der Streckenführung der öffentlichen Liniendienste. Die Linien seien bestmöglich an die neue Verkehrssituation und unter Berücksichtigung der bestehenden Infrastruktur angepasst worden, erklärt das Ressort für Infrastrukturen und Mobilität.

Die Busse werden ab 15. Juni nicht mehr über die Bahnhofsallee, sondern über die Giuseppe-Garibaldi-Straße und die Südtiroler Straße umgeleitet. Die Linien 1, 7A, 10A und 10B bedienen nicht mehr den Bahnhof und halten künftig nur in der Südtiroler Straße. Die Haltestellen und Bussteige am Bahnhof werden umbenannt und neu geordnet.

Dauerhafte Anpassungen bei den Haltestellen

Die Haltestelle „Südtiroler Straße“ wird zur neuen Endhaltestelle der Linien 3, 5 und 12. Die Haltestelle „Waltherplatz“ wird aufgelassen, da sie sich in unmittelbarer Nähe zu den Haltestellen Südtiroler Straße und Dominikanerplatz befindet.

Schienenersatzverkehr Bozen–Meran

Die Bahnstrecke Bozen–Meran ist von 15. Juni bis 9. August 2025 gesperrt. In diesem Zeitraum wird ein Ersatzverkehr mit Bussen (Linie B200) eingerichtet. Es gelten folgende Regelungen: Die Busse der Linie B200 halten an Bussteig F am Bahnhof Bozen. Die Linien 7B und 15 werden vorübergehend auf Bussteig G verlegt. Die Linien 110 und 111 halten an der Haltestelle Südtiroler Straße statt am Bahnhof. Die Dienstpausen erfolgen an der Haltestelle Sparkassenstraße. Die Linien 1, 3, 5, 7A, 8, 10A, 12, 14 und N35 bedienen während der Sperre die Ersatzhaltestelle in der Museumsstraße anstelle der Haltestelle Sparkassenstraße.

Weitere Informationen und aktuelle Updates

Unter diesen Links sind weitere Details zu Routen, Fahrplänen und neuen Haltestellenplänen zu finden. Zum einen der Lageplan der Haltestelle am Bahnhof Bozen vom 15. Juni bis zum 09. August 2025 und der neue Lageplan der Haltestelle Südtiroler Straße ab 15. Juni 2025