Neustart für Straßenkünstler in Meran

Nach dem coronabedingten Verbot in den letzten Wochen dürfen Straßenkünstler*innen in Meran ab sofort wieder auftreten. Der Neustart erfolgt allerdings mit Bedingungen. So müssen die Auftretenden dafür sorgen, dass Sicherheitsabstände und Hygieneregeln eingehalten werden – auch im Publikum.

Die schrittweisen Lockerungen der Sicherheitsmaßnahmen rund um die Covid-19-Pandemie erreichen nun die Straßenkünstler, die ihre Tätigkeit seit Wochen auf Eis legen mussten. „Wir haben in den letzten Tagen nach Mitteln und Wegen gesucht, damit die Künstler*innen wieder auftreten und für Freude in unserer Stadt sorgen können“, erklärten Bürgermeister Paul Rösch und Vizebürgermeister Andrea Rossi.

Rösch ist es aber auch, der überzogene Erwartungen bremst: „Ein Zurück zum Status quo vor der Pandemie ist derzeit weder sinnvoll noch rechtlich möglich, der Neustart muss unter Einhaltung strenger Vorsichtsmaßnahmen erfolgen“, so Rösch.

Straßenkünstler*innen müssen demnach dafür sorgen, dass Hygieneregeln und Sicherheitsabstände eingehalten werden. „Die Abstände sind dabei nicht nur zwischen dem Künstler und seinem Publikum einzuhalten, sondern auch im Publikum selbst – und auch dafür ist der auftretende Künstler verantwortlich“, so der Bürgermeister.

Röschs Appell gilt daher vor allem den Zuschauerinnen und Zuschauern: „Wir alle wollen, dass unsere Straßenkünstler wieder für Unterhaltung sorgen können, es liegt nun in der Hand eines jeden von uns, die Künstler zu unterstützen, indem wir uns diszipliniert an die Regeln halten“, so der Bürgermeister. Er fordert die Passanten auf, konsequent Mund- und Nasenschutz zu tragen und den Sicherheitsabstand zu anderen Zuschauern und zum Künstler einzuhalten.

„Nur wenn sich alle an diese an sich einfachen Regeln halten, können unsere Straßenkünstler auftreten, ohne Strafen zu riskieren“, schließt Rösch.

A Merano „ripartono“ anche gli artisti di strada

Dopo lo stop forzato delle ultime settimane, a Merano gli artisti e le artiste di strada possono tornare da subito a esibirsi, ma nel rispetto delle norme di sicurezza. Chi si esibisce deve far sì che vengano rispettate – anche fra il pubblico – le distanze di sicurezza e le precauzioni igieniche.

I progressivi allentamenti delle norme di sicurezza per il contenimento della pandemia da Covid-19 riguardano ora anche gli artisti di strada, che per settimane hanno dovuto sospendere la loro attività. „In questi giorni ci siamo impegnati a ricercare soluzioni che consentissero agli artisti di strada di tornare a rallegrare la vita cittadina“, ha spiegato il sindaco Paul Rösch e il vicesindaco Andrea Rossi.

È lo stesso primo cittadino tuttavia a porre un freno a troppo entusiastiche aspettative. „Un ritorno alla situazione antecedente la pandemia al momento non è né sensato né giuridicamente possibile. La ripartenza deve avvenire nel rispetto di severe misure precauzionali“, ha fatto notare Rösch, che ha poi aggiunto: „gli artisti di strada dovranno provvedere a osservare personalmente, ma anche a far osservare al pubblico di fronte al quale si esibiscono, le distanze di sicurezza e le precauzioni igieniche“.

Rösch rivolge quindi un appello particolare a spettatrici e spettatori. „Tutti noi vogliamo che gli artisti di strada tornino a intrattenerci e a divertirci. Ognuno di noi può dare il suo contributo a far sì che ciò avvenga. Per sostenere gli artisti dobbiamo comportarci in modo responsabile e rispettare le regole“. ha ribadito il sindaco, che sollecita i passanti a indossare le mascherine di protezione e a mantenere la distanza di sicurezza dagli artisti stessi e dagli altri spettatori.

„Solo se tutti quanti si attengono a queste prescrizioni i nostri artisti di strada possono esibirsi senza rischiare una contravvenzione“, ha concluso Rösch.