Nightliner: Neustart mit mit neuem Konzept am 30. April 2022

LPA – Gute Nachrichten für Südtirols Nachtschwärmer: Die beliebten Nachtbusse nehmen am 30. April mit neuem Konzept wieder Fahrt auf. Der Dienst sei flächendeckend und noch besser vernetzt, sagt Alfreider.

Zwei Jahre sind sie wegen Corona nicht mehr gefahren – ab 30. April 2022 starten die Nightliner Busse wieder und transportieren Südtirols Jugendliche durch die Nacht. „Inzwischen bieten wir die Nightliner-Busse mit 19 Hauptlinien fast flächendeckend und vor allem gut vernetzt an, damit die jungen Nachtschwärmer sicher unterwegs sind, auf das eigene Auto verzichten und die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können“, zeigt sich Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider zufrieden. Lücken auf den Hauptlinien seien geschlossen worden. „Das Netz ist von Salurn bis Sterzing und von Schlanders bis Innichen nahezu komplett“, sagt Alfreider. Landesweit gibt es ab dem 30. April nicht weniger als 19 Nightliner-Hauptlinien, die Orte, Landesteile und beliebte Treffpunkte verbinden.

Zusätzliche neue Hauptlinien

Gleich mehrere Hauptlinien sind laut Landesrat Alfreider im Zuge der Neuorganisation der außerstädtischen Busdienste und auf der Grundlage des Landesmobilitätsplans neu dazugekommen, darunter N201 Bozen-Meran, N301 Bozen-Brixen, N310 Brixen-Sterzing, N165 Bozen-Ritten, N180 Bozen-Karerpass sowie N181 Bozen-Peterberg. Die Linie N150 Bozen-Sarntal wurde ebenfalls in die Hauptlinien integriert. Die Nightliner verkehren samstagnachts sowie am 31. Dezember. Der Nightliner Schlern N170 fährt sogar freitags auf verkürzter Strecke.

Finanziert werden die Nightliner-Dienste auf den Hauptstrecken vom Land Südtirol. Die Fahrpläne wurden mit den Bezirksgemeinschaften und Jugendorganisationen gemeinsam ausgearbeitet. Fast alle Nightliner haben einen Wachdienst an Bord und bieten auf den Hauptlinien mindestens je zwei Hin- und Rückfahrten an. Das ergänzende Netz an Shuttle-Diensten, organisiert von den Bezirksgemeinschaften, wird in Kürze starten. Der genaue Termin dazu wird noch bekannt gegeben.

Mit nur 5 Euro die ganze Nacht unterwegs

Ein Einzelfahrschein auf der Hauptlinie kostet 3 Euro und ist direkt im Bus erhältlich. Wer ein Nacht-Ticket kauft, kann in der betreffenden Nacht beliebig viele Fahrten auf den Hauptlinien und mit den Shuttle-Diensten in Anspruch nehmen und bezahlt dafür 5 Euro. Das Ticket gibt es ebenfalls direkt im Bus. Eine Einzelfahrt mit dem Shuttle-Dienst kostet 2 Euro. Dafür erfolgt die Entwertung online mit dem Südtirol Pass oder mit dem abo+ mit aktivierten Zusatzdiensten. Wer einen Südtirol Pass oder Euregio Family Pass, einen Südtirol Pass abo+ oder 65+ mit aktivierter Zahlfunktion hat, kann seine Fahrten auch auf der ganzen Strecke schon vor Fahrtantritt bequem am Smartphone online entwerten, und zwar für maximal nur 5 Euro. Tiere oder Fahrräder kann man in den Nightlinern nicht mitnehmen. Die abendlichen Bozner und Meraner Stadtlinien N1, N35 und N13 zählen nicht zum Nightliner-Netz. Dort gelten andere Tarife.

Alle Informationen zu den Nightlinern gibt es im Internet unter www.südtirolmobil.info