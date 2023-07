Nina Duschek – Feel it Again (Official Music Video)

Dieses Lied ist all denen gewidmet, die einst einen Menschen so sehr geliebt haben und

trotzdem diese Verbindung auflösen mussten, weshalb man sich fragt: wird man so etwas jemals

wieder empfinden können? Mir selbst ist es auch so gegangen. Ich war damals in meine beste

Freundin verliebt, doch leider konnte mir diese Liebe nicht auf dieselbe Art und Weise zurückgegeben

werden.

Die Trennung war schmerzhaft und ich fühlte mich verloren, wusste nicht, ob sich mein Herz

jemals wieder öffnen würde, ob ich jemals wieder so einen Menschen wie sie finden würde… nach

Jahren der Verarbeitung sehe ich, wie mich diese Erfahrung zu meinem „Ich“ zurückgeführt hat, mir

Dinge über mich selbst gelehrt hat, die ich ansonsten nie hätte verstehen können und sie hat mir vor

allem gezeigt, was es bedeutet, mich selbst wirklich zu lieben. Mein Herz hat – trotz des ganzen

Schmerzes – nicht aufgehört, lieben zu wollen und ich bin dankbar, all dies durchgemacht zu haben.

Somit ist dieses Lied all denen gewidmet, die wissen wovon ich spreche und die – trotz allem – sich

dafür entschieden, ihr Herz zu öffnen, das Leben zu umarmen, um sich noch vollkommener

hinzugeben – auch ein zweites Mal.

Mitwirkende:

Text und Musik: Nina Duschek

Bass: Damian Pichler

Schlagzeug: Benedikt Leitner

E-Gitarre: Matteo Scalchi

Akustische Gitarre: Nina Duschek

Hammond: Giovanni Chiericati

Rhodes: Giovanni Chiericati

Produktion: Mauro Lazzaretto, JAM Music

Mixing: Dominik Aster

Master: Matthew Garber

Videodreh: Thomas Vonmetz

Video Schnitt: Thomas Vonmetz

Schauspielerin: Martina Tontaro

Regie Assistenz: Julia Inderst

Photo Single Cover: Karlheinz Sollbauer

Design Single Cover: Nina Duschek

Special Thanks to Winto.klong 2023 für die Finanzierung des Videos