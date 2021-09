No Green Pass und LKW-Fahrer, die seltsame Allianz: „Bereit, die Autobahnen zu blockieren“

Der Protest, der nicht von den Gewerkschaften organisiert wurde, ging vermehrt in den sozialen Medien um.

35.000 bis rund 60.000 LKW-Fahrer drohen in Italien damit, auf den Autobahnen nicht schneller als 30 km/h zu fahren. Warnblinkanlage an und entladene Container. Sie sagen, dass sie dies mindestens eine Woche lang tun wollen. Ab Montag 27. September 2021. Das ist der Mobilisierungsaufruf der Trucker gegen den Grünen Pass, der seit Tagen in den Chatrooms der Impfgegner auf Telegram, Tik Tok und co. die Gemüter erregt.



Die Mobilisierung der – nicht gewerkschaftlich organisierten – Spediteure hat die Gegner des Grünen Passes begeistert:



Die Schlüssel wegschmeißen

Einige Autofahrer lassen sich dabei filmen, wie sie aus Protest ihre Schlüssel und Führerscheine auf den Boden werfen. Eine Möglichkeit, den Protest sichtbar zu machen. Sie sagen, es seien zwischen 35 und 60 Tausend. Eine viel größere Masse als die, die sich an den Diskussionen in der Gruppe „Camionisti No Green Pass“ auf Telegram beteiligt. Sie organisieren sich über Umfragen und private Nachrichten: „Schreibt euch gegenseitig PRIVAT, um alles so GEHEIM wie möglich zu halten“, heißt es in der Gruppe, die rund 11.500 Mitglieder hat.



CB Kanal 27

Telegrammgruppen laden die teilnehmenden Trucker ein, ihre Funkgeräte auf den CB-Kanal 27 einzustellen. Der Kanal, den sie angeblich zur Koordinierung der Blockade ab Montag 27. September 2021 verwenden. Jemand schickt ein Foto von einem Stapel verteilfertiger Flugblätter.

Es gibt auch diejenigen, die, wie er versichert, die Solidarität der Spediteure bereits in Aktion erlebt haben: „Ich bin gefahren – schreibt ein Nutzer der Gruppe „Basta Dittatura“ auf Telegram. – Der Lkw-Fahrer vor mir hat einen anderen überholt. Sie blieben stehen, und der eine reichte dem anderen ein Flugblatt. Dann ein Nicken und sie waren wieder weg. Wer weiß, ob sie sich am 27. September 2021 wiedersehen werden.