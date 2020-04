Non solo Trump, anche Parigi, Berlino e Londra chiedono chiarezza alla Cina sul coronavirus

„Non è più solo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a puntare il dito contro la Cina per come ha gestito lo scoppio dell’epidemia di coronavirus, e soprattutto per come ha comunicato con il resto del mondo quello che stava accadendo. Critiche stanno arrivando da altre nazioni come Francia, Regno Unito e Germania.“

Leggi l´intero articolo di europa.today.it