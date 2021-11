Notarzthubschrauber Pelikan 3 hebt ab 6. November 2021 wieder ab

Pelikan 3 hebt ab 6. November wieder ab

Die etwa einmonatige Pause ist wie im Flug vergangen: Der auf dem Hoppe-Gelände in Laas im Vinschgau stationierte Notarzthubschrauber Pelikan 3 startet am morgigen Samstag pünktlich um 8 Uhr in die Wintersaison. Er wird dann bis einschließlich 1. Mai 2022 täglich von 8 bis 20 Uhr bzw. entsprechend der Jahreszeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang der Landesnotrufzentrale zur Verfügung stehen.

„Die Notarzthubschrauber haben über die Wintermonate spezielle Ausrüstung für Lawineneinsätze an Bord“, berichtet Georg Rammlmair, der Präsident des Vereins „HELI – Flugrettung Südtirol“. Dazu gehören unter anderem ein sogenanntes Recco-System, Lawinenverschütteten-Suchgeräte und natürlich Sonden und Schaufeln zur Suche nach Verschütteten. Übrigens: Mit 318 Einsätzen vom 29. Mai bis zum 3. Oktober 2021, 53 mehr als im selben Zeitraum des Vorjahrs, hat der Pelikan 3 eine sehr arbeitsreiche Sommersaison hinter sich. Der vierte Notarzthubschrauber in Südtirol hat dabei 12.793 Flugminuten (2020: 10.250) verzeichnet.

„Die steigenden Zahlen zeigen uns einmal mehr, dass der Pelikan 3 aus der Südtiroler Rettungswelt nicht mehr wegzudenken ist“, sagt „HELI“-Direktor Ivo Bonamico. „Und er hebt bei Bedarf auch für Einsätze in anderen Regionen Italiens und an der Grenze zur Schweiz ab.“ Marc Kaufmann, der Primar des betrieblichen Dienstes für Notfall-, Anästhesie und Intensivmedizin des Sanitätsbetriebs, ergänzt: „Der erste Schnee ist gefallen und so sind sicherlich schon Skitourengeher in den Bergen unterwegs“, betont der ärztliche Leiter des Vereins „HELI“. „Hoffentlich gibt es im Winter keine Lawinenabgänge mit Verschütteten. Aber wenn der Ernstfall eintreten sollte, sind wir schnell und optimal ausgerüstet zur Stelle, auch dank des Pelikan 3, der vor allem den westlichen Teil Südtirols abdeckt.“

Pelikan 3 di nuovo in servizio dal 6 novembre 2021



Il periodo di pausa di circa un mese è passato al volo: l’elicottero di emergenza Pelikan 3 con base presso la ditta Hoppe a Lasa in Val Venosta inizierà la sua stagione invernale domani, sabato, puntualmente alle 8 del mattino. Sarà poi a disposizione della Centrale provinciale di emergenza tutti i giorni dalle 8 alle 20 o, a seconda della stagione, dall’alba al tramonto, fino al 1° maggio 2022 compreso.

„Durante i mesi invernali, gli elicotteri di emergenza hanno a bordo un equipaggiamento speciale per gli interventi su valanga“, riferisce Georg Rammlmair, presidente dell’associazione „HELI – Elisoccorso Alto Adige“. Questo include il cosiddetto sistema Recco, apparecchi di ricerca in valanga e, naturalmente, sonde e pale per rinvenire le vittime sepolte. A proposito: con 318 missioni dal 29 maggio al 3 ottobre 2021, 53 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, il Pelikan 3 ha avuto una stagione estiva molto intensa. Il quarto elicottero di emergenza in Alto Adige ha registrato 12.793 minuti di volo (2020: 10.250).

„I numeri in crescita ci dimostrano ancora una volta che è impossibile immaginare il mondo del soccorso altoatesino senza il Pelikan 3“, dice il direttore di „HELI“ Ivo Bonamico. „E decolla anche quando serve per interventi in altre regioni d’Italia e al confine con la Svizzera“. Marc Kaufmann, il primario del servizio aziendale di Emergenza Medica, Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Sanitaria, aggiunge: „La prima neve è caduta e quindi i primi scialpinisti girano già in montagna“, sottolinea il direttore medico dell’associazione „HELI“. „Speriamo che non ci siano valanghe con persone sepolte quest’inverno. Ma se dovesse verificarsi un’emergenza, saremo lì rapidamente e ben equipaggiati, grazie anche al Pelikan 3, che copre principalmente la parte occidentale dell’Alto Adige“.