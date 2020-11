Österreich plant radikalen Lockdown

In Österreich kommen Krankenhäuser an ihre Grenzen, die Regierung will hart gegensteuern. Medienberichten zufolge soll es auch tagsüber Ausgangssperren geben – und Schulen müssen schließen.

Für drei Wochen würden danach Geschäfte und Schulen schließen und Ausgangsbegrenzungen rund um die Uhr verordnet.