Österreichischer Grafikwettbewerb: Bewerbungen bis 7. August – Auch Südtiroler Kunstschaffende können teilnehmen

LPA – Auch Südtiroler Kunstschaffende können am Österreichischen Grafikwettbewerb teilnehmen, den die Kulturabteilung des Landes Tirol und die Galerie im Taxispalais zum 37. Mal ausgeschrieben haben.

In diesem Jahr 2021 erlebt der Österreichische Grafikwettbewerb seine 37. Auflage. An dem Grafikwettbewerb mit Preiswidmungen von fast 30.000 Euro können österreichische und Südtiroler Künstlerinnen und Künstler teilnehmen. Ebenso zugelassen sind Kunstschaffende, die zum Stichtag 13. Juli 2009 seit mindestens fünf Jahren ihren ständigen Wohnsitz in Österreich haben. Landesrat Philipp Achammer ermutigt Südtiroler Kunstschaffende zur Teilnahme am Wettbewerb und erinnert daran, dass auch das Land Südtirol zu den Preisstiftern gehört: „Das Land Südtirol stiftet einen der zwölf Preise und stellt dafür 4000 Euro zur Verfügung.“

Einreichtermin ist der 7. August 2021



Künstlerinnen und Künstler können sich mit Werken aller grafischen Techniken inklusive der neuen Medien beteiligen: Zeichnung, Aquarell, Druckgrafik, Fotokopie, digitale Grafik in Form von Prints am Wettbewerb beteiligen. Bildträger ist allerdings ausschließlich Papier. Die eingereichten Arbeiten müssen nach 2019 entstanden sein und zwischen Montag, 26. Juli, und spätestens Samstag, 7. August 2021, in der Kunsthalle Tirol im Taxispalais eingelangt sein. Eine persönliche Abgabe der Arbeiten ist ausschließlich in der Woche vom 3. bis 7. August jeweils zwischen 11 und 18 Uhr am Empfang in der Galerie möglich.

Ausstellung und Katalog zum Wettbewerb

Die ausgezeichneten Arbeiten werden im Rahmen einer Ausstellung im Taxispalais Kunsthalle Tirol ab 21. Oktober gezeigt, zu der auch ein Katalog erscheint. Die Ausstellung ist in der Folge auch in Bozen im Waltherhaus zu sehen.

Informationen über den 37. Österreichischen Grafikwettbewerb Innsbruck erteilt die Kunsthalle Tirol im Taxispalais in der Maria-Theresien-Straße 45 in Innsbruck, und zwar Projektleiterin Linnea Streit, Tel.: +43 512 508-3174, linnea.streit@tirol.gv.at. Infos zum Herunterladen gibt es auf der Webseite www.taxispalais.art.