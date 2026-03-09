Olympia-Ansturm gemeistert: RAS-Streaming-App liefert 100 % Verfügbarkeit bei 330.000 Streams

Während der Olympischen Spiele stand die Streaming-App der RAS vor ihrer bislang größten Belastungsprobe – und bestand sie mit Bravour. Trotz eines massiven Anstiegs der Zugriffszahlen war die Plattform während des gesamten Zeitraums zu 100 Prozent verfügbar, ohne Einschränkungen bei Stabilität oder Qualität.

Die Nutzungsdaten der vier betrachteten Februarwochen sprechen für sich: Über 330.000 Streams wurden gestartet, dabei wurden insgesamt mehr als 124 Terabyte an Daten übertragen.

Den Höhepunkt erreichte die Plattform in der zweiten Februarwoche – auf dem Scheitelpunkt der olympischen Wettbewerbe:

117.336 Streams in einer einzigen Woche

14.040 eindeutige Nutzerinnen und Nutzer

54,88 Terabyte übertragenes Datenvolumen

Diese Zahlen belegen nicht nur das enorme Publikumsinteresse an den olympischen Inhalten, sondern auch die technische Reife der RAS-Streaminginfrastruktur. Selbst unter Spitzenlast konnten Zuschauerinnen und Zuschauer die Übertragungen jederzeit stabil, unterbrechungsfrei und in bester Qualität verfolgen.

Die RAS hat damit eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass ihre Streamingplattform auch bei Großereignissen mit außergewöhnlich hohem Zuschaueraufkommen zuverlässig skaliert.