Olympische Winterspiele 2026 finden in Mailand/Cortina und Antholz statt

Nun ist es fix. Heute (24. Juni 2019) kurz nach 18 Uhr gab der Präsident des IOC Dr. Thomas Bach die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) bekannt.

Die Olympischen Winterspiele 2026 werden in Mailand/Cortina und in Antholz ausgetragen.

Auch eine Südtiroler Delegation war nach Lausanne gereist um die Entscheidung live mitzuverfolgen.

Mit dabei waren Landeshauptmann Arno Kompatscher, der Bürgermeister von Antholz Thomas Schuster, der Koordinator der Südtirol-Kandidatur Elmar Pichler Rolle sowie Lorenz Leitgeb und Erika Pallhuber vom Antholzer Organisationskomitee.





Arno Kompatscher schrieb auf Facebook:

„Welche Freude! Olympiasieger hat Südtirol schon viele, aber nun wird das Wintersportland Südtirol 2026 erstmals auch Austragungsort Olympischer Wettbewerbe. Die Biathlonwettkämpfe in Antholz werden nicht nur zu den stimmungsvollsten Wettbewerben der Spiele zählen, sondern auch zu den nachhaltigsten. Schließlich steht mit der #Südtirolarena bereits ein Stadion, das schon jetzt olympiatauglich ist. Davon werden wir uns alle bei der Biathlon-WM im nächsten Jahr überzeugen können.“

„Vittoria! L’Alto Adige conta già moltissimi campioni ma ora la patria degli sport invernali è diventata sede dei Giochi Olimpici 2026. Le gare del biathlon ad Anterselva saranno non solo fra quelle più appassionanti e avvincenti dell’intera edizione olimpica, ma anche fra quelle più sostenibili. La nostra #Südtirolarena è uno stadio già adatto per ospitare competizioni olimpiche. Basterà assistere il prossimo anno ai Mondiali di biathlon per convincersene!“