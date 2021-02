One Billion Rising: Ein Video mit allen bisherigen Flash Mobs in Meran

Im Rahmen der weltweiten Kampagne „One Billion Rising“ tanzte jedes Jahr am Valentinstag (14. Februar) eine Milliarde Menschen auf der Straße, um ein Zeichen gegen die weltweite Gewalt an Frauen zu setzen. Auch die Stadt Meran beteiligte sich in den vergangenen Jahren an dieser Aktion. Da diese heuer wegen des Lockdowns nicht stattfinden durfte, hat das Amt für Chancengleichheit der Stadtgemeinde Meran auf Facebook ein Video mit allen im Zeitraum 2013-2020 in der Kurstadt veranstalteten Flash Mobs veröffentlicht.

Der Initiative schließen sich auch das Netzwerk gegen Gewalt an Frauen der Stadt Meran, der Verein „Donne contro la violenza – Frauen gegen Gewalt“ und das Frauenmuseum an.

Weitere Informationen dazu findet man unter http://www.onebillionrising.org