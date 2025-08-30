RustDesk – Die sichere Open-Source-Alternative für Remote-Desktop-Verbindungen



Was ist RustDesk?

RustDesk ist eine kostenlose Open-Source-Software für Remote-Desktop-Verbindungen und Fernwartung.



Entwickelt in der modernen Programmiersprache Rust überzeugt RustDesk durch hohe Geschwindigkeit, maximale Sicherheit und die Möglichkeit, die komplette Infrastruktur selbst zu hosten.

Im Gegensatz zu Lösungen wie TeamViewer oder AnyDesk hast du mit RustDesk volle Datenhoheit – keine versteckten Cloud-Server, keine unerwünschten Drittanbieterzugriffe.

Funktionen von RustDesk

RustDesk bietet alle wichtigen Features, die man von einer professionellen Remote-Desktop-Lösung erwartet:

Plattformübergreifend → Windows, macOS, Linux, Android, iOS und Webzugriff mit dem GO-http-Server (optional)

Einfache Fernwartung → Flüssige Verbindungen mit geringer Latenz

Dateiübertragung → Drag & Drop von Dateien zwischen Geräten

Selbst gehosteter Server → Kontrolle über Infrastruktur und Daten

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung → Maximale Sicherheit

Open-Source → Transparenz und Unabhängigkeit

Multi-User-Support → Ideal für IT-Teams und Unternehmen

Sicherheit bei RustDesk

Datenschutz steht im Mittelpunkt von RustDesk. Während andere Anbieter oft auf eigene Cloud-Server setzen, kannst du RustDesk komplett in deiner Infrastruktur betreiben.

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung – alle Verbindungen sind geschützt

Eigene Schlüsselverwaltung – private Keys bleiben bei dir

Keine Drittanbieter-Cloud – keine Datenverarbeitung durch Fremde

DSGVO-konform – perfekt für Unternehmen, Behörden und Freelancer

Gerade in Zeiten von Remote-Arbeit und sensiblen Daten ist RustDesk damit eine der sichersten Lösungen auf dem Markt.

Zuverlässigkeit & Performance

Die Programmiersprache Rust ist bekannt für Stabilität, Effizienz und Sicherheit.



RustDesk profitiert davon durch:

Hohe Geschwindigkeit → auch bei schwacher Internetverbindung

Stabile Verbindungen → selbst bei hohen Auflösungen

Keine Limits → weder in der Bandbreite noch in der Anzahl der Geräte

Wer Wert auf zuverlässige Fernwartung ohne Kompromisse legt, wird mit RustDesk zufrieden sein.

Anpassung & Integration

RustDesk lässt sich leicht an individuelle Anforderungen anpassen:

Eigenes Branding → Logo, Farben und Design

Individuelle Server-Ports → volle Kontrolle über die Infrastruktur

API-Integration → Automatisierung und Monitoring

Skalierbarkeit → ideal für Teams, Unternehmen und IT-Dienstleister

FAQ zu RustDesk

1. Ist RustDesk kostenlos?

Ja. RustDesk ist Open Source und kann kostenlos genutzt werden.

2. Kann ich RustDesk ohne eigene Server nutzen?

Ja. Standardmäßig nutzt RustDesk öffentliche Relay-Server, du kannst aber jederzeit einen eigenen Server installieren.

3. Wie sicher ist RustDesk?

Sehr sicher: Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und selbst gehostete Server machen RustDesk besonders datenschutzfreundlich.

4. Ist RustDesk eine Alternative zu TeamViewer oder AnyDesk?

Absolut. RustDesk bietet ähnliche Funktionen, ist kostenlos, anpassbar und offen.

Fazit

RustDesk ist eine moderne, sichere und leistungsfähige Alternative zu klassischen Remote-Desktop-Lösungen wie TeamViewer oder AnyDesk.



Mit voller Datenkontrolle, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und flexibler Anpassung eignet sich RustDesk sowohl für Privatnutzer als auch für Unternehmen und IT-Dienstleister.

Kurzinfo zur Herkunft von RustDesk

Erste Veröffentlichung: 2020

Gründer & Hauptentwickler: Zheng Chuan

Firma / Organisation: Purslane Ltd. (Shenzhen, China)

Lizenz: Apache 2.0

Programmiersprache: Rust

GitHub-Repository: https://github.com/rustdesk/rustdesk

Motivation hinter RustDesk

RustDesk wurde ins Leben gerufen, um eine komplett offene und selbst gehostete Alternative zu kommerziellen Fernwartungs-Tools wie TeamViewer oder AnyDesk zu schaffen.



Besonders wichtig war dem Entwicklerteam:

Datensouveränität

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

Plattformunabhängigkeit

Hohe Performance

Heute