Ost West Club Meran: Habemus Bersaglio

Auf ihrer Facebook-Seite verkündete der Ost West Club Est Ovest Meran den Zuschlag der Gemeinde Meran, dass der Ost Wes Club ins ehemalige Schiessstandgebäude „Bersaglio“ einziehen darf.

„Der Meraner Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2019 nahezu einstimmig genehmigt, dass unser Club in das ehemalige Schiessstandgebäude einziehen wird. Der Club teilt sich die Räumlichkeiten zusammen mit dem Eigentümer Sportclub Meran Alperia und dem ASM (Associazione Sportiva Merano). Die Details werden wir euch dann nach erfolgter Vertragsunterschrift noch genauer kommunizieren. Wir freuen uns, dass es nach jahrelangen Verhandlungen nun endlich gelungen ist, eine Übereinkunft über dieses historische Meraner Gebäude zu treffen. Dies ist nicht nur ein wichtiger Schritt für unseren Verein, sondern unserer Meinung auch für die Stadt Meran und das Land Südtirol. Endlich können wir in einer geeigneten Struktur unsere Visionen entsprechend umsetzen und unser Kulturprojekt weiter vorantreiben. Wir bedanken uns bei allen Beteiligten und hoffen, dass auch alsbald mit den Umbauarbeiten begonnen werden kann. Ein schöneres Weihnachtsgeschenk hätten wir nicht bekommen können! 🎄🎁 Verbreitet die frohe Botschaft! :)“





Cari soci e amici dell‘Ost West Club Est Ovest 🐙 é andata! HABEMUS BERSAGLIO!!! 🥳 🤩 😎

„Nella seduta del 17.12.2019, il consiglio comunale di Merano ha deliberato con ampia maggioranza la concessione dell’ex poligono comunale al nostro Club. Il Club si dividerá gli spazi con la proprietaria Sportclub Meran Alperia e l’Associazione Sportiva Merano. Siamo felici che, all’esito di lunghe trattative, si é riuscito a trovare un accordo sul futuro di questo edificio, di importanza storica per la cittá di Merano. A nostro parere non si tratta soltanto di un passo importante per la nostra associazione, ma anche di un arricchimento per la cittá di Merano e la Provincia di Bolzano in generale. Finalmente avremo a disposizione una struttura adeguata alla realizzazione delle nostre visioni e allo svolgimento dell’attivitá culturale. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto e speriamo che al piú presto verrá dato il via ai lavori di ristrutturazione. Non avremo potuto immaginare un regalo di Natale piú bello di questo!🎄🎁 Passate parola ed aiutateci a diffondere la buona notizia!“