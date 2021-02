ost west club Meran – Umstrukturierung Vorstand

Liebe Mitglieder, in den vergangenen Wochen und Monaten hat es vereinsintern im ost west club est ovest einige Veränderungen und Umstrukturierungen gegeben. Der schon im vergangenen Frühjahr aus dem Präsidentenamt geschiedene Erwin Seppi, ist mittlerweile auch als Vorstandsmitglied zurückgetreten und wurde durch die Psychologin Sara Prantl ersetzt. Als Präsident ist Klaus Niederstätter bereits vor knapp einem Jahr auf Seppi gefolgt. Außerdem hat den Vorstand auch Katharina Zeller Ende des Jahres verlassen. Sie möchte sich verstärkt in der Meraner Gemeindepolitik engagieren.

Ein politisches Amt ist mit der Überparteilichkeit des Vereins nicht vereinbar. Statt Katharina Zeller ist der Architekt Arno Ebner als neues Vorstandsmitglied kooptiert worden. Wir möchten uns bei Katharina und Erwin für ihre tatkräftige Unterstützung in den vergangenen Jahren bedanken und wünschen ihnen für ihre neuen Aufgaben alles Gute.

Der Vorstand besteht weiterhin aus neun Mitgliedern und setzt sich folgendermaßen zusammen: Klaus Niederstätter (Präsident), Stefanie Nagler (Vize Präsidentin), Sonja Steger (Schriftführerin), Florian Oberhuber (Kassier), Laura Zindaco, Stefano Nicli, Peter Hopfgartner, Sara Prantl, Arno Ebner.

Cambiamenti nella composizione del Consiglio Direttivo

Cari soci, nei mesi e nelle settimane passati si sono verificati alcuni cambiamenti nella struttura associativa dell’ost west club est ovest. Erwin Seppi, che aveva lasciato la carica di Presidente nella scorsa estate, si è recentemente anche dimesso dal Consiglio Direttivo ed è stato sostituito, come suo membro, dalla psicologa meranese Sara Prantl. Nella funzione di Presidente rimane Klaus Niederstätter, seguìto a Seppi e votato dall’Assemblea generale lo scorso luglio.

Con la chiusura del 2020, ha lasciato il direttivo anche Katharina Zeller, che ha espresso il desiderio di impegnarsi nella politica comunale. Le cariche politiche sono incompatibili con la vocazione apartitica dell’associazione. Al suo posto è subentrato per cooptazione l’architetto meranese Arno Ebner. L’Associazione ringrazia sentitamente Katharina ed Erwin per il loro concreto impegno negli ultimi anni e augura il meglio per il loro nuovo cammino.

Il Consiglio Direttivo continua a essere composto di nove membri, ovvero Klaus Niederstätter (Presidente), Stefanie Nagler (Vicepresidente), Sonja Steger (Segretaria), Florian Oberhuber (Tesoriere), Laura Zindaco, Stefano Nicli, Peter Hopfgartner, Sara Prantl, Arno Ebner.