ost west Meran/o – Mitgliederkampagne – tesseramento 2022

Der Jahreswechsel steht vor der Tür und wie immer um diese Zeit startet der ost west club est ovest

Meran seine Mitgliederkampagne.

Deshalb möchten wir unseren Mitgliedern auch 2022 und Anfang Jänner die Möglichkeit bieten, die

Mitgliedschaft direkt im Vereinslokal zu erneuern oder zu beantragen. Mit dieser Initiative möchte

der Verein dem Stillstand etwas entgegensetzen und trotz der Corona-bedingten Schließung des

Vereinslokals, die Chance eröffnen ein klein wenig Club-Atmosphäre zu schnuppern. Gerade in

dieser schwierigen Zeit ist der ost west club est ovest mehr denn je auf die Unterstützung seiner

Mitglieder angewiesen.

• Vom 7. bis 9. Jänner von (Freitag, 7. Jänner von 14.00 bis 19.00 Uhr und

Samstag/Sonntag 8./9. Jänner von 10.30 bis 19.00 Uhr direkt im Club (Passeirergasse 29).

Die Einhaltung der Hygienevorschriften wird natürlich gewährleistet.

Außerdem ist es weiterhin möglich, die Mitgliedschaft online zu verlängern bzw. zu beantragen.

Sämtliche Infos dazu findet man auf der Webseite des Vereins: www.ostwest.it

La fine dell’anno é alle porte. Come sapete, a fine anno diamo sempre inizio alla nostra campagna

tesseramenti.

Anche quest’anno vorremmo offrire ai nostri soci l’opportunità di rinnovare la loro tessera soci

direttamente al club. Con questa iniziativa vorremmo contrastare la stasi e dargli la possibilità di

visitare il loro club preferito nonostante la chiusura a causa della pandemia. Soprattutto in questi

tempi difficili, il ost west club est ovest è più che mai dipendente dal sostegno dei soci, rinnovando

la tessera associativa per il 2022.

• Dal 7 al 9 gennaio, (venerdi, 7 gennaio dalle 14.00 alle 19.00 e sabato/domenica 8, 9

gennaio dalle 10.30 alle 19.00) al Club (Vicolo Passiria 29). Tutto nel pieno rispetto delle

norme di sicurezza antiCovid.

In piú é anche sempre possibile rinnovare la tessera direttamente online.

Tutte le info sul nostro sito: www.ostwest.it