„Out – Raus – Fuori!“: Meran feiert den Welttag der psychischen Gesundheit mit Aktionen für Freiheit und Gemeinschaft



Anlässlich des Welttages der psychischen Gesundheit am 10. Oktober 2025 finden in Meran zahlreiche Aktionen unter dem Motto „Out – Raus – Fuori“ statt.



Das Motto lädt dazu ein, aus gewohnten Mustern auszubrechen, Routinen zu hinterfragen, neuen Raum zu schaffen und Schritte in Richtung Freiheit zu gehen. Es ist eine Einladung, sich den öffentlichen Raum zurückzuerobern, für Gesundheitsrechte einzutreten, sichtbar und hörbar zu werden und Orte des Zuhörens und der Gemeinschaft zu gestalten.

Der Welttag bietet die Gelegenheit, sich kreativ auszudrücken, gemeinsam nachzudenken und miteinander Neues zu erleben.

Die Initiative geht von einer engagierten Gruppe aus, die im Bereich psychische Gesundheit tätig ist – insbesondere von der Sozialgenossenschaft Proges und der STAP – Società Trentino Altoatesina di Psicoanalisi, in Zusammenarbeit mit dem Teatro Pratiko (seit 25 Jahren aktiv) und dem Haus Basaglia, das auf eine 20-jährige Geschichte zurückblickt.

Unter der Schirmherrschaft der Gemeinde Meran sowie der Referenten für Kultur und Soziales wird ein vielfältiges Programm geboten, das zu Begegnung und Sensibilisierung einlädt.

Bereits um 10:00 Uhr beginnt im Haus Basaglia ein Runder Tisch zum Thema „Psychische Gesundheit und Rechte als Grundlage sozialen Wohlbefindens“. Anschließend folgen kreative Aktionen, Ausstellungen und Theateraufführungen, die Brücken schlagen – zwischen Innen und Außen, zwischen dem Haus Basaglia und der Stadt Meran. Denn psychische Gesundheit hängt eng damit zusammen, wie Menschen, Institutionen, Vereinigungen und soziale Dienste miteinander in Beziehung treten und Gemeinschaft gestalten.

Ein besonderer Höhepunkt ist die Theaterperformance „OZ“ in der sogenannten „Città di Smeraldo“ (Smaragdstadt), also im Haus Basaglia. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erleben – mit verbundenen Augen – Geschichten der Bewohnerinnen und Bewohner.



Diese, ganz in Weiß gekleidet, begeben sich später „nach draußen“, in die Stadt, wo sie symbolisch durch verschiedenfarbige Brillengläser unterschiedlich wahrgenommen werden. So wird sichtbar: Die Farbe der Smaragdstadt existiert nur durch die Brillen, durch unsere eigene Wahrnehmung.

Alle sind eingeladen, in Weiß gekleidet und weiß geschminkt teilzunehmen.



Der Spaziergang der Bewohnerinnen und Bewohner beginnt um 14:00 Uhr im Haus Basaglia und wird ab 15:30 Uhr in der Matteottistraße zu einem öffentlichen Umzug (Treffpunkt: 15:00 Uhr).



Geplant sind Zwischenstopps am Sandplatz und Theaterplatz, bevor der Zug im Ost-West-Club ankommt.

Dort, im sogenannten „Bersaglio“, werden zwei Werke vorgestellt:



das Buch „Sono schizofrenica e amo la mia follia“ von Elena Cerkvenič sowie das Theaterstück „Alienate“ von und mit Francesca Ritrovato, das Geschichten von Frauen in psychiatrischen Einrichtungen erzählt.

Der Abend im Kulturzentrum in der Cavourstraße ist schließlich Marco Cavallo gewidmet – dem blauen Pferd und Symbol der Reformbewegung um Franco Basaglia, die einst zur Schließung der psychiatrischen Anstalten führte.



Dieses Symbol der Befreiung tourt durch ganz Italien und wird am 10. Oktober 2025 in Bari gezeigt – als Zeichen für eine neue, offene Sicht auf psychische und soziale Gesundheit:



Out. Raus. Fuori!

PROGRAMM:

Haus Basaglia

Nazario-Sauro-Str. 8, Sinich/Meran

10:00 Uhr

Begrüßung

Katharina Zeller – Bürgermeisterin von Meran

Antonella Costanzo – Gemeinde Meran, Kultur

Stefan Frötscher – Gemeinde Meran, Soziales

Patrick Kaplan – Psychiatrischer Dienst Meran

Francesco Altieri – Sozialgenossenschaft Proges

Runder Tisch und Diskussion

Menschen-, Gesundheits- und Bürgerrechte, Gemeinwohl, Kampf der Einsamkeit und der Ausgrenzung

mit:

Eva Maria Gstrein und Antonio Luchetti – Südtiroler Sanitätsbetrieb, Manuela Polizzi – Sozialgenossenschaft Proges, Nazario Zambaldi – Teatro Pratiko und Theater Haus Basaglia, Mauro Milanaccio und Federico Zanella – STAP, Antonio Viganò – Teatro La Ribalta, Angela Giungaio – Sozialsprengel, Raffaela Vanzetta – Forum Prävention, Giulia Zanvettor und Christiane Gamper – Hands Onlus, Landis Mancini – Südtirol Pride, Andres Pietkiewicz – Spazio77, Francesco Guidoboni – SERD, Günther Plaickner – Ariadne, Leila Grasselli – Ubuntu, Silvia Golino – Itaca, Maria Grazia Pigarella – Sophie Ploner – , Martina Mazza – Lilith, Mirella und Vincenzo Letizia – Eureka

OZ: in der Smaragdstadt („Nella Città di Smeraldo“)

nach Vormerkung, limitierte Plätze, Theater Haus Basaglia 2005-2025

Theater Haus Basaglia

Videos und Bilder des Theaters Haus Basaglia

Meine Bilder

Martin Feuerbacher – Südtiroler Sanitätsbetrieb

Führung durch die Fotoausstellung und durch das Haus Basaglia

Empfang

Zusammenkunft, Stands und Info-Stände, Aktionen des Zentrums für psychische Gesundheit, Tilt!, Jugenddienst, Forum Prävention, Dienst für Abhängigkeiten

13:00 Uhr

Lunch

mit der Henkersstube und Forst Meran

WORKSHOP OZ

Vorbereitung Umzug

Richtung Ost-West-Club

Labor für freiwillige Bewohnerinnen und Bewohner der „Smaragdstadt“, poetische Interaktion mit weißen Objekten, in einem lichtdurchfluteten Raum, in dem die Zeit langsam verrinnt, Gesten unterdrückt sind…

14:00 Uhr

Haus Basaglia

OZ: die Bewohnerinnen und Bewohner der „Smaragdstadt“

Theater Haus Basaglia 2005-2025

Spaziergang mit den Bewohnerinnen und Bewohnern der Smaragdstadt vom Haus Basaglia aus:

Alle sind eingeladen, sich weiß zu kleiden, Hände und Gesicht weiß zu schminken, weiße Gegenstände zu tragen. In die Smaragdstadt wird man nur mit Spezialbrille eingelassen, welche die Augen vor dem Smaragdlicht schützt – um später festzustellen, dass nur das getönte Glas die Färbung erzeugt. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Smaragdstadt erscheinen in allen Regenbogenfarben gekleidet.

15:00 Uhr

Matteotti-Straße

Zusammenkunft

OUT RAUS FUORI Freiheit

Während auf die Bewohnerinnen und Bewohner der Smaragdstadt gewartet wird, werden weiße Fahnen hergestellt, die den Umzug Richtung Ost-West-Club begleiten werden.

15:30 Uhr

Matteotti-Straße

Beginn

Umzug

OUT RAUS FUORI Freiheit

mit

den Bewohnerinnen und Bewohnern der Smaragdstadt, Theater Haus Basaglia

Animativa, Asfaltart, Jugenddienst

Sara Louis Dj

Aktionen am Sandplatz und am Theaterplatz

17:00 Uhr

OST-WEST-Club

Lidostr. 2A

Die weißen Gegenstände, welche die Bewohnerinnen und Bewohner der Smaragdstadt mitgebracht haben, erzeugen zusammen mit den weißen Fahnen eine Lichtinstallation, die Fahnen stehen nicht für das Aufgeben, sondern für alle Fahnen ohne Grenzen…

Collana 180

Sono schizofrenica e amo la mia follia Elena Cerkvenič (Meltemi, 2024), Dialog der Autorin mit Gabriele Di Luca

18:00 Uhr

Alienate Theaterstück von und mit Francesca Ritrovato, Live-Musik von Fabio Macagnino

Weibliche Zeitzeugen der psychiatrischen Einrichtung Girifalco.

20:30 Uhr

Kulturzentrum

Cavourstr. 1, Meran

Marco Cavallo!

Erinnerungen an Marco Cavallo

In viaggio con Marco Cavallo Erika Rossi, Giuseppe Tedeschi, 2014

Marco Cavallo 1973/2004 Giuliano Scabia, 2011

Teatro e follia Kulturzentrum, 2008

Giuliano Scabia 2008 Theaterproduktion Haus Basaglia, zu Gast auch Claudio Misculin – Accademia della Follia, Marco De Marinis – DAMS Bologna

Außerdem…

The Light within the Shadow​ Nicola Morandini

PEA Pedagogy Ecology and the Arts conference e 00A Gallery für OUT RAUS FUORI

Bilder aus dem Theater Haus Basaglia in den Straßen von Meran im Format 2x2m.

ECO

für BAW Bolzano Art Weeks mit OUT RAUS FUORI & Theater Haus Basaglia

08.10.2025 21:00 Uhr

Schlachthof, Schlachthof-Straße 18, Bozen

ECO: Die Ökologie des Geistes

Fotos von Christian Martinelli, Ivo Corrà, Nicola Morandini, Martina Dandolo & Dj set

Liceo Pascoli, via Deledda 4, Bolzano

Zwischen ECO und E.C.O.: die Schwierigkeit des Seins

Ein Vormittag mit Studentinnen und Studenten zwischen Bildern und Worten…

Bilder: Alessio Kogoj. Theater Haus Basaglia

OZ: Die Bewohnerinnen und Bewohner der Smaragdstadt, Asfaltart, Meran, 2007

OZ: In der Smaragdstadt, PSA Pergine Spettacolo Aperto MANIFESTA 7 & Parallel Events, 2008

OUT RAUS FUORI mit VIAGGIO DI MARCO CAVALLO NEI CPR

die Reise führt durch ganz Italien, beginnend am 6. September in Friaul und endend am 10. Oktober in Bari

Info:

https://www.teatropratiko.com/outrausfuoriprogram

www.teatropratiko.com

info@metaart.it

+39 329 6768999