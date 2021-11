Parra for Cuva live at Cañon del Sumidero, Mexico for Cercle

Video credits:

Artist: Parra for Cuva

Venue: Cañon del Sumidero, Chiapas, Mexico Produced by Cercle

Executive producers: Philippe Tuchmann & Derek Barbolla

Film directed by: Pol Souchier & Derek Barbolla

Director of photography: Mickaël Fidjili

Drone pilots: Simon Bourrat (Wild Air Pictures)

Sound mastering: Antoine Guest

Technical Manager: Aurélien Moisan

Post-production: Mathieu Glissant (Saison Unique Production)