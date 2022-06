Paul Haggis, Oscar-Preisträger, in Italien verhaftet – Video

Der Regisseur Paul Haggis, der 2006 für das beste Drehbuch ausgezeichnet wurde, soll eine Frau zwei Tage lang zum Geschlechtsverkehr gezwungen und sie dann auf dem Flughafen von Brindisi zurückgelassen haben.

Der kanadische Regisseur und Oscar-Preisträger Paul Haggis wurde am Sonntag 19. juni 2022 in Ostuni wegen schwerer Körperverletzung verhaftet. Wie die Staatsanwaltschaft von Brindisi in einer Erklärung mitteilte, soll der Regisseur eine junge Ausländerin zwei Tage lang in Ostuni, wo er am Festival „Allora Fest“ teilnahm, zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben. Nach Angaben der Ermittler wurde die Frau anschließend vom Regisseur zum Flughafen Papola Casale in Brindisi begleitet und dort trotz ihres prekären physischen und psychischen Zustands in aller Herrgottsfrühe abgesetzt.

Am Flughafen wurde die mutmaßlich vergewaltigte Frau von Mitarbeitern der „Aeroporti di Puglia“ und der Grenzpolizei betreut, die sie nach der Erstversorgung in die Büros der mobilen Einheit begleiteten. Die Beamten brachten die Frau anschließend in das Krankenhaus Perrino in Brindisi, wo das „rosa Protokoll“ für Gewaltopfer aktiviert wurde. Daraufhin reichte die beschuldigte Frau eine formelle Beschwerde ein. In der Festnahmeanordnung wurde die beleidigte Partei auch aufgefordert, ein Beweisverfahren durchzuführen, um die gemachten Aussagen zu klären. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, ist die durchgeführte Maßnahme das Ergebnis einer eingehenden und gezielten Untersuchung, die von der mobilen Einheit durchgeführt wurde, die Beweise sammelte, die den Justizbehörden vorgelegt wurden. Den Angaben zufolge kannte der Regisseur die mutmaßliche Frau seit einiger Zeit, die nach einem der gewalttätigen Vorfälle angeblich gezwungen war, sich in ärztliche Behandlung zu begeben.

Der vor 70 Jahren in London geborene Kanadier Paul Haggis gewann 2006 einen Oscar für das Drehbuch des Films „L.A. Crash“. Er war auch der Drehbuchautor für den Film von Clint Eastwood „Million Dollar Baby“. Der Filmemacher war, wie bereits erwähnt, anlässlich des „allora fest“ in Ostuni in Apulien: Er sollte die Regisseure Edward Norton und Michael Nozik interviewen und mit ihnen sprechen und war vor kurzem im Salento gewesen, weil er den Kurzfilm für Mesagne, den Kandidaten für die Kulturhauptstadt 2024, geschnitten hatte.