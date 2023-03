Pelikan 3 ist seit 1. März 2023 täglich 12 Stunden im Dienst

Der Verein „HELI – Flugrettung Südtirol“ ist stets danach bestrebt, den Dienst der Landesflugrettung in Zusammenarbeit mit Landesregierung und Sanitätsbetrieb zu verbessern und nach Möglichkeit auszubauen: Deshalb fliegt der seit 2020 in Laas stationierte Notarzthubschrauber Pelikan 3 seit dem 1. März 2023 das ganze Jahr über von 8 Uhr früh bis 20 Uhr abends, auch wenn es in den Herbst- und Wintermonaten früher finster wird.

„Bisher war der Pelikan 3 immer nur von einer halben Stunde vor Sonnenaufgang bis zu einer halben Stunde nach Sonnenuntergang im Dienst“, blickt HELI-Direktor Ivo Bonamico zurück. Nun ist auch der Pelikan 3 mit einem Hochleistungsscheinwerfer und Nachtsichtgeräten ausgerüstet, um eben auch im Dunkeln fliegen zu können. „Die Ausweitung des Dienstes auf zwölf Stunden ist ein weiterer Qualitätssprung, von dem in erster Linie die westliche Landeshälfte, speziell der Vinschgau, profitiert”, ergänzt HELI-Präsident Georg Rammlmair.

Ein Rückblick: Der Anfang Februar 2020 in Betrieb genommene Notarzthubschrauber Pelikan 3 war bis November 2022 nur saisonal im Dienst, seit einigen Monaten hebt er nun das ganze Jahr ab. 2022 verzeichnete der in Laas stationierte Notarzthubschrauber 692 Einsätze, das Jahr davor waren es 500 gewesen und in seinem ersten Betriebsjahr 2020 ab Februar insgesamt 443. Weiters zählte er im vergangenen Jahr 30.218 Flugminuten. „Die steigenden Einsatzzahlen bestätigen uns einmal mehr, dass es nötig war, in der westlichen Landeshälfte einen Notarzthubschrauber zu stationieren, einerseits um das Gebiet notfallmedizinisch besser zu versorgen und andererseits um das landesweit steigende Einsatzaufkommen bewältigen zu können“, unterstreicht auch Marc Kaufmann, medizinischer Leiter der Flugrettung und Primar der Notfall-, Anästhesie und Intensivmedizin im Sanitätsbetrieb.

Dal 1° marzo 2023 il Pelikan 3 è in servizio 12 ore al giorno

L’associazione „HELI – Elisoccorso Alto Adige“ è sempre impegnata a migliorare e, se possibile, ampliare il servizio dell’elisoccorso in collaborazione con la provincia e l’azienda sanitaria: Per questo motivo l’elicottero di emergenza Pelikan 3, di stanza a Lasa dal 2020, dal 1° marzo 2023 volerà per tutto l’anno dalle 8 alle 20, malgrado la riduzione della luce diurna nei mesi autunnali e invernali.

„Finora il Pelikan 3 era in servizio solo da mezz’ora prima dell’alba a mezz’ora dopo il tramonto“, ricorda il direttore di HELI Ivo Bonamico. Ora anche il Pelikan 3 è dotato di un faro ad alta potenza e di un dispositivo di visione notturna, in modo da poter volare anche al buio. „L’estensione del servizio a dodici ore è un ulteriore salto di qualità, di cui beneficia soprattutto la metà occidentale dell’Alto Adige, in particolare la Val Venosta“, aggiunge il presidente di HELI Georg Rammlmair.

Uno sguardo al passato: L’elicottero di emergenza Pelikan 3, entrato in servizio all’inizio di febbraio 2020, è stato in servizio stagionale solo fino a novembre 2022; da qualche mese decolla per l’intero arco dell’anno. Nel 2022, l’elicottero di emergenza di stanza a Lasa ha registrato 692 interventi, rispetto ai 500 dell’anno precedente e ai 443 del primo anno di attività nel 2020; a partire da febbraio, inoltre, l’anno scorso ha accumulato 30.218 minuti di volo. „Il numero crescente di interventi conferma ancora la bontà della scelta di attivare un elicottero di emergenza anche nella metà occidentale dell’Alto Adige, questo per fornire sia una migliore assistenza medica di emergenza nella zona, come per far fronte al numero crescente d’interventi a livello provinciale“, riassume anche Marc Kaufmann, responsabile medico dell’elisoccorso e primario della direzione di Emergenza Medica, Anestesia e Rianimazione dell’azienda sanitaria.