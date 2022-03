perspectives * ART spaces – 9. April bis 29. Mai 2022 in der Franzensfeste

Das Projekt von Fabrik Azzurro präsentiert Kunsträume in mobilen Containern, die sich auf unterschiedliche Art und Weise mit Perspektivwechseln, mit der Verschiebung von Betrachtungswinkeln in Zeit und Raum beschäftigen. Lyrische Texte der Moderne bilden dabei Leitmotive. Die Besucher*innen tauchen in ein sinnliches Abenteuer ungewöhnlicher Wahrnehmung, bei dem sie selbst zu den Akteur*innen ihrer Entdeckung werden. – Ein Erlebnis gegen die Blindheit des Alltags. – Eine szenische Installation, die Innehalten und traumhafte Reise verbindet.

Erstmalig für das Publikum zugänglich gemacht wurden die Kunst-Container beim Internationalen Straßenkunstfestival Asfaltart 2018 in Meran. Im April und Mai 2022 macht nun dieses als Wanderausstellung konzipierte Projekt in der Festung Franzensfeste halt. Fünf mobile Container, verteilt auf unterschiedliche Standorte in den Innenhöfen des weiträumigen Festungsareals, bieten den Museumsbesucher*innen Erfahrungsräume der ganz besonderen Art.

Idee und Umsetzung: Torsten Schilling, Kerstin Kahl, Christina Khuen

Kuratorische Beratung: Sabine Gamper

https://www.fabrikazzurro.com/perspectives_projekte.php

perspectives * ART spaces