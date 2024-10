Peter Hahne am 18. Oktober 2024 im „TEATRO RAINERUM“ in Bozen

Mit Peter Hahne ist einer der prominentesten und profiliertesten Journalisten Deutschlands zu Gast in Bozen. Er ist beliebt und bekannt, streitbar und umstritten, was ihm regelmäßig einen Spitzenplatz in den Umfragen sichert und Auszeichnungen u.a. mit dem deutschen Publikums-BAMBI brachte.

Drei Jahrzehnte lang war Hahne das Gesicht der ZDF-Formate „Berlin direkt“, „heute“ und „heute Journal“. Zum Ende seiner Karriere beim ZDF leitete er die Sendung „Peter Hahne“. Der Top-Journalist ist ein Garant für klare Worte, und dies auch in seinen Kommentaren in der „Bild am Sonntag“ und seinen Büchern (Gesamtauflage: ca. 9 Millionen).

Peter Hahnes neuestes Buch „Ist das Euer Ernst?“ – Aufstand gegen Idiotie und Ideologie“ hat wieder einmal die deutschen Bestsellerlisten gestürmt. Bereits am ersten Tag der Veröffentlichung war die erste Auflage restlos ausverkauft.

Der 71-jährige Autor rechnet darin knallhart mit der deutschen Politik ab:



„Die Bürger ertragen die Lügen und die Bevormundung durch die Regierungen, die Parlamente, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und die Redaktionen großer Medienhäuser nicht länger“, analysiert Hahne in seinem Buch. Das Vertrauen sei auch deshalb dahin, weil „Heuchelei und Doppelmoral in der Politik an der Tagesordnung seien.”

Sein Buch „Schluss mit euren ewigen Mogelpackungen – Wir lassen uns nicht für dumm verkaufen“ stand ebenso monatelang an der Spitze der meistverkauftesten Büchern Deutschlands. Sein Top-Seller „Schluss mit lustig – Das Ende der Spaßgesellschaft“, war das beliebteste Sachbuch 2005 und nahm die heutige Lage in Deutschland geradezu prophetisch vorweg. Kein Wunder, verweist doch der überzeugte Christ und studierte Theologe immer wieder auf die Bibel als Wegweiser für sein Leben.







Peter Hahnes Bücher stehen am Abend zum Verkauf und werden vom Autor gerne signiert.



Wo? BOZEN – Rainerum – Dominikanerplatz 15



Wann? Freitag, 18. Oktober – Einlass um 17.00 Uhr – Beginn um 18.00 Uhr – Eintritt frei (freiwillige Spende)



Anmeldung hier https://my.wir-noi.com/civicrm/event/register/?reset=1…