Peter und Zita Tribus Wandern zu Fuss nach Rom… Für den Frieden! – Fotos

Der Unternehmer und Künstler Peter Tribus und seine Frau Zita haben am Mittwoch 16. März 2022 den Rucksack gepackt, die Haustür der Wohnung in Meran zugesperrt und sind losgegangen. Ihr Ziel ist Rom. Sie wandern in Dankbarkeit und für den Frieden in der Ukraine und in der ganzen Welt.



Auf Facebook schrieben sie:

Mit dem Rucksack auf dem Rücken zu Fuß von Meran nach Rom – Beten für den Frieden in der Ukraine und die ganze Welt.

UND für uns als großes DANKESCHÖN für das tolle Leben was wir bis jetzt führen durften.

Dritter Tag und schon in Trient. (Fotos: Piazza Duomo) Ein wenig müde aber glücklich.

Morgen weiter Schritt für Schritt bis zum Levicosee ….

Am Dienstag 22. März 2022 in Bassano del Grappa angekommen…einen Kaffee mit Sahne… dann weiter nach Tezze sul Brenta …. In zwei Tagen sind wir dann beim Heiligen Antonius von Padova … wir beten für den Frieden und für euch „Alle“.

Padova…. (24. März 2022) Beim Heiligen Antonius 1231 … ein Traum… durfte den Mantel den der Heilige selbst noch vor fast 800 Jahren getragen hat fotografieren ( ob wohl es verboten ist)… das habe ich nur Zita zu verdanken… Sie hat den Priester in ein Gespräch verwickelt und dann so beiläufig einfach gefragt ob es nicht doch möglich wäre…. Die Antwort JA natürlich gerne darf ihr Mann (ich ) den Mantel fotografieren. (Alle Fotos sind von Peter und Zita Tribus)



Endlich haben wir die Hügel vom Apennin erreicht… (2. April 2022) wunderbar-wunderschön alles von oben/aus der Ferne zu betrachten… die ersten Blumen am Wegesrand… die Löcher der Wildschweine und Ihre Spuren … die Hasen die Fasane und alle Arten von Vögeln… Gottes Garten ist einmalig – GRANDIOS!

Das Pilgern bringt Ruhe und viel Freude…. Singen und Beten und Lachen …… soooo kann es weiter gehen…. Liebe Grüße, Zita&Peter Nach rund 555 Kilometern und 23 Tagen haben wir halb Zeit (7. April 2022) in den Etappen bis ROM, wir sind auf dem Franziskus Weg Richtung La Verna … Assisi.. ….

Ganz liebe Grüße an euch alle, Zita&Peter

Gestern war die Königsetappe. (9. April 2022)

1230 Höhenmeter rauf und 1000m runter. Die Toskana mit vollem Wind fast Sturm…. 35 Kilometer und 6.30 Stunden kein Gasthaus oder Bar. … dafür Schnee Reste und Kälte… Alles geht…. Auch das ist Pilgerwanderung! Ganz liebe Grüße, Zita&Peter

Der heutige Tag…. (11. April 2022) Ein Traum… 26,4 Kilometer und 35818 Schritte… ein purer Genuss…

… weiter geht es wieder morgen Früh wenn um 6:26 Uhr der Wecker klingelt.





Vielen herzlichen Dank für eure ganzen lieben Nachrichten auf Facebook:Liebe Grüße Zita&Peter

15. April 2022 – Von Gubbio Richtung Assisi… noch 2 Tage… am Ostersonntag sind wir noch nicht in Assisi nicht weil wir es morgen nicht schaffen würden…. Nein über Ostern war in Assisi nichts mehr frei… soooooo machen wir es uns unbekümmert … und kommen Sonntag an … wo andere wieder abreisen…

Ganz liebe Grüße an alle und frohe Ostern Zita&Peter

17. April 2022 – Assisi….jeder Zentimeter den wir in den letzten 33 Tagen gemacht haben ist dieser Heilige Ort wert wunderschön, wunderbar, einmalig…. So können wir diesen Ort beschreiben.

Es waren bis jetzt wunderschöne 33 Tage ( nur einen Regentag!)

Nach 800 Kilometern … schmerzt es einmal da und einmal dort….aber wir gehen einfach weiter bis ROM. Frohe Ostergrüße an euch alle Zita&Peter (alle Fotos: Peter und Zita Tribus)