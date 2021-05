PFLEGENZENTRUM FÜR VOGELFAUNA SCHLOSS TIROL – Centro Recupero Avifauna di Castel Tirolo

Auge in Auge Natur erleben

Seit August 1998 ist das Pflegezentrum für Vogelfauna am Burghügel von Schloss Tirol für Besucher geöffnet.

Die geographische Lage um Schloss Tirol bietet optimale klimatische und logistische Voraussetzungen für die Betreuung der verletzten Vögel.



Zusätzlich ist hier ein kunsthistorischer Rahmengegeben, de sich mit der Geschichte und der Tradition von Vögeln, vor allem Greifvögel, und der Falknerei in Tirol eng verbinden lässt. Einmal mehr wird Schloss Tirol Anziehungspunkt für Besucher, aber auch für Kenner sein.



Die Vögel werden nicht nur in ihren Spezialvolieren artgerecht versorgt und gesund gepflegt. Die günstige Hanglage ermöglicht auch Flugvorführungen, so dass gesunde Vögel täglich um 11.15 Uhr und 15.15 Uhr über dem Burghügel von Schloss Tirol frei fliegen können.

Die Besucher der Pflegestation erhalten somit die einmalige Gelegenheit, Greifvögel aus der Nähe zu beobachten und kennen zu lernen. Die Vogelexperten Willy Campei und Florian Gamper wollen aber mehr als nur beeindruckende Flugvorführungen bieten.



Interessierten und Gästen soll hier vor allem Information und Aufklärung zugänglich gemacht werden. Besonders Greifvögel sind als sensible Bioindikatoren ein wichtiges Glied im Kreislauf der Natur. Kranke, verletzte und dadurch hilflose Tiere werden aufgenommen und bis zu ihrer Genesung und Entlassung in die freie Wildbahn betreut. Flugunfähige Vögel bleiben im Zentrum und finden dort eine neue Heimat.

Die Volieren befinden sich auf einer Fläche von rund 9.000 m² und sind über einem 300 m langen Rundgang zu erreichen. Dieser Rundgang ist gleichzeitig ein Lehrpfad, sei es für die heimische Vogelfauna, als auch für die typische Flora des Gebietes. Auf Informationstafeln und auf großen Schautafeln entlang des Rundganges wird dem Besucher das Leben der Vögel nähergebracht, weiter ist auch Südtirols erster fünfsprachiger Botaniklehrpfad zu besichtigen.



Die Notwendigkeit des Schutzes und der Pflege einer Reihe von Greifvögeln wird dem Besucher vor Augen geführt. Somit fühlen sich die Betreiber des Pflegezentrums auch einem bildenden und erzieherischen Auftrag verpflichtet. Schloss Tirol als Standort eines Zentrums für Vogelfauna lässt auf eine Symbiose zwischen Naturerlebnis und Kulturgut, zwischen Umweltbewusstsein und Geschichtsbewusstsein hoffen.

Centro Recupero Avifauna di Castel Tirolo

Il centro Recupero Avifauna, fondato nel 1989 in Val Punteria, dal l’agosto del 1998 è stato trasferito accanto al castello e reso accessibile al pubblico. L’attuale ubicazione presenta i presupposti climatici e logistici ideali per l’assistenza ai volatili bisognosi di cure. Oltretutto si tratta di un contesto storico e culturale ideale in quanto si riallaccia all’antica tradizione della falconeria che ha uno stretto legame con Tirolo.

Il compito del Centro non consiste solo nel curare ed addestrare al volo i volatili in modo adeguato alla propria specie. La felice conformazione della collinetta consente pure di effettuare dimostrazioni di volo per cui ogni giorno (da aprile ad ottobre), alle ore 11.15 e 15.15, i rapaci volteggiano liberamente attorno al castello.

I visitatori godono quindi di una singolare occasione per osservare e conoscere da vicino i volatili nel loro habitat naturale. Oltre a far ammirare gli spettacolari voli di falchi, aquile, poiane ed altri predatori, Willy Campei e Florian Gamper, sono disponibili a fornire informazioni ornitologiche e tecniche.

Il complesso è completato da un percorso che si snoda in un bosco di latifogli, dove si trovano dislocate ventiquattro voliere con una media di 50 volatili di varie specie, in gran parte rapaci. Le gabbie forniscono esaurienti indicazioni di carattere botanico e ornitologico.

Öffnungszeiten 2021

Öffnungszeiten 2021:

Von Freitag, 21. Mai bis Montag, 01. November 2021

10.30 Uhr bis 17.00 Uhr

Flugvorführungen : 11.15 & 15.15 Uhr

Täglich außer montags außer an Feiertagen

Im Winter 2021/2022 haben wir geschlossen.

Orari d’ apertura 2021

Orari estivi 2021:

Da venerdi 21, maggio lunedi , 01.novembre 2021

Ore 10.30- 17.00

Dimostrazioni di volo: ore 11.15 & 15.15

Quotidianamente tranne lunedì.

Inverno 2021/2022 abbiamo chiuso.

Operating hours 2021

Summer 2021:

From Friday, 21. May to Monday, 01th of November 2021

10.30- 17.00

Flight shows at 11.15 & 15.15

Daily except Monday

Winter 2021/2022 the park stays closed.

Pflegezentrum für Vogelfauna Schloss Tirol

Centro di Recupero Avifauna Castel Tirolo

www.gufyland.com

Greifvogel-Flugschau bei Schloss Tirol

Ein beeindruckendes Erlebnis für jung und alt, sind die täglichen Flugvorführungen am Burghügel von Schloss Tirol. Zweimal täglich fliegen um 11.15 Uhr und 15.15 Uhr gezüchteten Falken, Geier, Adler, Bussarde, Milane und Eulen über dem Talkessel von Meran. Aufgabe des Zentrums ist es, verletzt aufgefundene Vögel gesund zu pflegen und so bald als möglich wieder in die Freiheit zu entlassen

Dimostrazione dei rapaci in volo a Castel Tirolo

Le dimostrazioni di volo sulla collina di Castel Tirolo sono un’attrazione da non perdere per gli ospiti di tutte le età. Due volte al giorno – precisamente alle ore 11.15 e alle 15.15 -, falchi, gufi, avvoltoi, aquile, nibbi e poiane spiccano il volo e veleggiano liberi sopra la conca meranese. Il compito del centro è curare i rapaci feriti e reintrodurli al più presto nel loro habitat naturale.

Bird of Prey Flying Demonstration at Tyrol Castle

The daily flight shows on Tyrol Castle hill are an inspiring experience for young and old alike. Twice a day at 11.15 am and 3.15 pm captive-bred falcons, vultures, eagles, buzzards, kites and owls are released to fly above the Merano basin. The centre’s primary role is to nurse injured birds back to health and return them to the wild as soon as possible.