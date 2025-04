Phatastische Tierwesen (2016 – 2022) – Das Prequel zur Harry- Potter- Reihe

Der Film Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind (Originaltitel: Fantastic Beasts and Where to Find Them) ist ein Prequel zur Harry Potter-Reihe und spielt in den 1920er Jahren. Die Geschichte dreht sich um Newt Scamander, einen magischen Zoologen, der mit seinem Koffer voller magischer Tierwesen in New York ankommt. Als einige dieser magischen Kreaturen aus seinem Koffer entwischen, gerät die magische Gemeinschaft der Stadt in Gefahr, entdeckt zu werden.

Der Film verbindet Newts Abenteuer mit einer düsteren Bedrohung durch eine geheimnisvolle Macht, die Chaos in der magischen Welt anrichtet.

Es ist ein spannendes und magisches Abenteuer, das die Welt der Zauberer vor der Zeit von Harry Potter beleuchtet.