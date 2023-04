Philip Rambow from Montreal / Canada im Kräzelhof in Tscherms – Fotos

Philip Rambow from Montreal / Canada live im Kränzelhof in Tscherms

Als der kanadische Künstler Philip Rambow Anfang der 70er Jahre von Toronto nach London kam, fand er sich mit The Winkies in der florierenden Pub-Rock-Szene wieder. Die Band wurde angeworben, um Brian Eno bei Aufnahmen und seiner Solotournee zu unterstützen.

Philip Rambow arbeitete anschließend mit Mick Ronson und Hans Zimmer zusammen, bevor er zwei Soloalben für EMI herausbrauchte und von BBC Radio 1 und John Peel unterstützt wurde. Als renommierter Songwriter hat er Hits für Nick Gilder, Ellen Foley und den Klassiker „There’s A Guy Works Down The Chip Shop Swears He’s Elvis“ zusammen mit Kirsty MacColl geschrieben. Sein 2020 erschienenes Album „Canadiana“ wurde von der Kritik hoch gelobt und wurde von einer Sammlung von Karrierehighlights gefolgt: „The Rebel Kind: Anthology 1972-2020“,

Letzter Live-Termin am Montag 17. April um 20 Uhr – Von Braunbach in Siebeneich

sabinemaurer@icloud.com

(Reservierung möglich, Tickets an der Abendkasse)



Philip Rambow from Montreal / Canada live im Kräzelhof in Tscherms

Fotos: Walter Wiedenhofer

Sabine Maurer



Philip Rambow



Patrick Künig

Dominik Told



Erwin Wegleiter



Philip Rambow und Künstlerin Erika Inger