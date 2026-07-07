Pilze mit Vorsicht genießen – Kostenlose Beratungen

Die Mykologischen Kontrollstellen stellen auch Bescheinigungen für den Verkauf von frischen Pilzen aus und führen Eignungsprüfungen zum Pilzhandel und -verkauf durch.

Der Pilzberatungsdienst wird AUSSCHLIESSLICH NACH VORMERKUNG angeboten.

Bozen , Amba-Alagi-Str. 33, Tel. 0471 435708

Meran , Goethestr. 41/A, Tel. 0473 251811

Brixen , Dantestr. 51, Krankenhaus, Gebäude C, 2. Stock, Tel. 0472 812460

Bruneck, Paternsteig 3, Tel. 0474 586530

E-Mail: sian@sabes.it

Hier die Adressen, Termine und Uhrzeiten der Beratungen in den verschiedenen Büros:

Vom 13. Juli bis zum 14. August , jeden Montag von 16:00 bis 17:00 Uhr

Vom 16. August bis zum 20. November, jeden Montag und an allen geraden Werktagen von 16:00 bis 17:00 Uhr, ausgenommen freitags: von 11:00 bis 12:00 Uhr

Die Pilzkontrolle für Private wird vom SIAN auch auf den mykologischen Ausstellungen an folgenden Tagen und Orten angeboten: