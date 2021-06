Podcast: Der Sunshine-Community-Song „We are one“

Seit dem 11.06.2021 ist “ Max Optimus & The Sunshine Community – We are one“ unsere offizielle Radio-Hymne.

An diesem Tag ging er das erste Mal in der „Morningshow“ on air. Das Besondere: Etliche HörerInnen haben an diesem Song mitgewirkt.

Im Podcast der „Morningshow“ lassen Moderatorin Barbara Bonmann und Produzent Max Optimus die wochenlangen Arbeiten am Song Revue passieren, man erlebt die Songpremiere und die unmittelbaren Reaktionen der Sunshine-Community darauf und erfährt, was es alles braucht, um einen solchen Song zu erarbeiten.

Den Song zum Streamen und Downloaden findet man auf allen gängigen Portalen wie spotify, ITunes, apple music, amazon music oder youtube unter „Max Optimus & The Sunshine Community: „We are one“.

Hört ihn, tanzt ihn, feiert ihn, teilt ihn und vergesst nicht:

Die Sunshine-Community, das sind wir alle – WE ARE ONE!