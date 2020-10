Powersong der Woche: AC/DC – Shot In The Dark

Die Fans jubeln, denn die lebenden Legenden haben es dieses Mal spannend gemacht. Am 2. Oktober 2020 veröffentlichten AC/DC zunächst ein 30 Sekunden langes Teaser-Video zum neues Song ‘Shot In The Dark’.

An 7. Oktober 2020 war es dann endlich soweit: der erste Song aus dem kommenden Album „Power up“ ( Veröffentlichung am 13.November 2020) feierte seine Premiere.



Angus Young sagte in einem Interview: „Das Stück ist typisch AC/DC: Der lässige Vibe, die kernige Prahlerei und der Rock’n’Roll-Gesang. Der Titel des Songs ist ein bisschen kitschig, denn wir alle stehen auf ein kleines Schlückchen [Alkohol] in der Nacht beziehungsweise ein paar Shots im Dunkeln. Als unser Label diesen Song hörte und ihn als so stark empfand, dass er der erste sein soll, den die Fans zu hören bekommen, war ich sehr froh“.

Alle AC/DC-Fans der Sunshine Community können ebenfalls froh sein: als aktueller „Powersong der Woche“ werden sie „Shot in the dark“ in den kommenden sieben Tagen sehr oft abfeiern dürfen.