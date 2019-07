Powersong der Woche: Alesso feat. TINI – Sad Song

Die argentinische Sängerin und Schauspielerin Tini kooperiert mit dem schwedischen Produzenten und mit DJ Alesso. Der gemeinsame Dance-Track „Sad Song“ klingt fröhlich, der Text ist es aber weniger.

Es geht darin um eine Beziehung, in der der/die eine viel mehr gibt und viel verliebter ist, während der andere eigentlich nur mit ihm/ihr spielt.



Für Alesso ist „Sad Song“s die erste Single seit seinem im März erschienenen Mixtape „Progresso, Volume 1. Er selbst sagt darüber: „Was ich an dem Song liebe, ist, dass man ihn sich auf verschiedene Weisen anhören kann. Man kann sich in dem fröhlichen Beat verlieren aber die Lyrics erzählen eine viel traurigere, emotionalere Geschichte. Insgesamt, denke ich, zeigt er, dass die Liebe komplex ist und man die Kontrolle verlieren kann, wenn man verliebt ist.“