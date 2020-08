Im fernen Sommer 2000 tanzten wir zu „Summer Jam“ von The Underdog Project. Wochenlang hielt sich der Track in den Charts.

„Alle Farben“ alias Frans Zimmer hat den Song zum 20jährigen Jubiläum remixt und der frische Farbanstrich macht sich bezahlt. Der Song kommt mindestens so cool daher wie vor zwei Jahrzehnten – wir können 2020 also erneut abtanzen.

Wer auf sommerlichen Future House steht, macht mit dieser Nummer nichts falsch: Hören, genießen. Sommerfeeling spüren!