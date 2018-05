Powersong der Woche: Alvaro Soler – “La cintura”

2015 und 2016 haben wohl alle mitgesungen und getanzt, wenn Alvaro Solers Sommerhits “El mismo Sol” oder “Sofia” erklangen. Im vergangenen Jahr war zwar Luis Fonsi der absolute Latin-Pop-König der Charts, dafür bringt sich Alvaro Soler jetzt wieder in Stellung, um beim Rennen um den Sommerhit 2018 ordentlich mitzumischen.



Mit “La cintura” könnte dies durchaus gelingen.

Die Nummer hat reichlich Schwung, verbreitet gute Laune und das nötige Summer-Feeling.



Inhaltlich kreist der Song um die Hüfte. Warum erklärt Alvaro so: “Ich bin ziemlich groß und ein schlaksiger Typ, absolut kein Tänzer. Dann dachte ich aber: Warum nehme ich nicht eine Unsicherheit von mir – also die Tatsache, dass es echt albern aussieht wenn ich tanze – und schreibe darüber.”

Die Bitte, ihm doch dabei zu helfen, seine Hüftregion unter Kontrolle zu bekommen, verpackt Alvaro in einen so mitreißendenden Refrain, dass sicherlich viele “Cinturas” diesen Sommer in Schwung kommen werden – unabhängig von den tatsächlichen Tanzkünsten der jeweiligen Besitzer.