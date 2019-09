Die Sängerin Anna zuegg aus Lana hat in Hamburg bei „Blue Monkey Music“ ihr erstes Album produziert, auf dem sich 12 deutschsprachige Songs befinden.

Die erste Single „So laut“ ist nun veröffentlicht: ein wunderschönes powervolles Liebeslied, das das „Man-selbst-sein-können“und „-dürfen“ in den Mittelpunkt stellt.

Mehr über Ánna Zuegg erfährt man diese Woche auch in der „Kulturzeit“ Montag abend ab 19.00 Uhr oder Sonntag vormittag ab 11.00 Uhr.