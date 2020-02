Powersong der Woche: Anne-Marie – Birthday

Ein Jahr hat sie sich Zeit gelassen, nun ist sie endlich mit neuer Musik zurück: Anne-Marie.

Bis zu ihrem Geburtstag am 7. April dauert es zwar noch ein bisschen, aber den perfekten Geburtstagssong hat sie bereits fertig.

„Birthday“ ist ein gelunger Empowerment-Pop-Song: „It’s my birthday / I do what I like / I eat what I like / I kiss who I like“, singt Anne-Marie darin. Geschrieben hat sie den Song gemeinsam mit Delacey , der auch schon für Halsey oder Zara Larsson gearbeitet hat, und Oak, der den Song auch produzierte.

Das dazugehörige Musikvideo zeigt Anne-Marie, die ihren Geburtstag wie eine Prinzessin feiert.

Ein gelunger Vorbote für das kommende Album ist am Start, wir freuen uns auf mehr Anne-Marie und genießen mit „Birthday“ inzwischen den „Powersong der Woche“.