Powersong der Woche: Avicii feat Agnes, Vargas & Lagola – Tough love

Am 6. Juni 2019 soll Aviciis (aka Tim Bergling) Nachlassalbum unter dem Namen „TIM“ erscheinen. Die erste Singleauskopplung „SOS“ mit Vocals von Aloe Blacc wurde weltweit erfolgreich, nun wurde als zweite Single „Tough love“ veröffentlicht.



Bekannt war bereits im Vorfeld dass Avicii die Single zu 80% beendete, den Rest übernahmen die Producer und Songwriter Vincent Pontare and Salem Al Fakir (aka Vargas & Lagola) .

“This one needs to be a duet”, schrieb Tim Bergling in seine Notizen bevor er im April 2018 starb. “Coolest thing would be a real couple“. „Or a couple that have worked together enough to be almost considered a couple!”

Dieser Wunsch konnte von Vargas& Lagola erfüllt werden, denn Vargas holte seine Ehefrau die Sängerin Agnes für „Tough love“ mit ins Boot.



„Seltsamerweise passen indische Einflüsse perfekt in den Song, an dem wir gearbeitet haben, was sehr typisch für Tim war“, schrieb Vincent Pontare außerdem zur neuen Single. „Er war ein melodisches Genie.“

Übrigens .Die Nettoeinnahmen aus dem Avicii-Album werden der Tim Bergling-Stiftung gespendet.