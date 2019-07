Powersong der Woche: Avicii feat. Noonie Bao – Fades away

„Tim“ heißt das posthume Album von Tim Bergling alias Avicii. Es enthält Arbeiten aus dem Vermächtnis des 2018 verstorbenen DJs. Seine Eltern haben entschieden, das Album zu veröffentlichen, die gesamten Einnahmen werden einem Fond gestiftet. Die Vollendung der hier zu hörenden Songs übernahmen Kollegen des schwedischen Produzenten, der zu den erfolgreichsten seines Genres gehörte und der an genau diesem Erfolg zerbrach.



„Fades Away (feat. Noonie Bao)“ ist sicherlich eines der besten Stücke des Albums. Hier ist alles stimmig: Melodie, Effekte, Rhythmik und die Gast-Vocals von Noonie Bao.

Der Song ist einer der vielen, die Avicii nach seinem Tod am 20. April 2018 nicht fertiggestellt hat. Es waren sein Co-Produzent Carl Falk und andere, die die Initiative ergriffen haben, um „Fades Away“ herauszubringen, da Falk es für „zu gut“ hielt unvollendet lassen “.



Die schwedische Sängerin und Songschreiberin Noonie Bao hatte bereits 2012 auf dem Tack „I could be the one“ mit Avicii zusammengearbeitet.

Sie wurde für „Fades Away“ ausgewählt, weil die Verantwortlichen die das Album „TIM“ zusammenstellten, wollten, dass es Kollaborateure gibt, die Avicii tatsächlich kennen. Laut Noonie war die Session, in der sie diesen Track aufnahm, „ein sehr emotionaler Tag im Studio“.