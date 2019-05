Powersong der Woche: B3nte feat. Marcus Järvinen – Lost on you

Zwei Schweden, ein Song – am besten natürlich ein Tophit.

B3nte ist ein äußerst talentierter aufstrebender Dj und Producer aus Stockholm. Mit seinen gerade einmal 18 Jahren hat er bereits mit einigen großen Künstlern gearbeitet und gemeinsam mit Superstar DJ KHSMR ”The Spook” veröffentlicht, dafür gab´s 15 Millionen Views auf Youtube. In Schweden und Dänemark ist er auf Spotify die Nummer 1.bGroße Producer unterstützen den Newcomer: Hardwell, Timmy Trumpet,Treyy G, Oliver Ingrosso, Martin Garrix oder Deadmau5.



Für seinen neuen Song „Lost on you“ hat er sich stimmliche Unterstützung aus der Heimat geholt – den schwedischen Singer/Sognwriter Marcus Järvinen und das funktioniert wie geschmiert. Ein Song, der uns sicher durch den Frühling begleiten wird.