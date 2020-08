Powersong der Woche: Bastille – What You Gonna Do?

„Bastille“ hatten zuletzt im Sommer im Juni 2019 ihr mehrfach ausgezeichnetes Album „Doom Days“ herausgebracht, dann blieb es monatelang still um die vier Musiker.

Ende Juli diesen Jahres gab es dann plötzlich einen ersten Hinweis auf neue Musik der Briten.

Auf „Instagram“ postete Frontmann Dan Smith ein Gruppenbild, dass „Bastille“ im Studio zeigt und schrieb dazu: „Etwas Lautes wird diese Woche kommen. Das ist kein Traum.“



Tatsächlich folgte kurz darauf die neue Single „What You Gonna Do?“. Das offizielle Video dazu, ein animierter Auftritt von „Bastille“, wurde gleich mitgeliefert.

Musikalische Unterstützung bei dem Song haben „Bastille“ übrigens von „Blur“-Gitarristen Graham Coxon bekommen.Er hat im Song einige Vokal- und Gitarrenparts übernommen.



Die spontane Veröffentlichung erklärt Frontmann Dan Smith so: “Wir haben neue Musik produziert und den Drang gespürt, mit der Veröffentlichung nicht bis zu einem fertigen Album zu warten.

Diese nächste Phase fühlt sich wie ein Neuanfang an. Es geht darum, unseren Prozess völlig zu zerreißen, spontan zu sein und neu zu beginnen.”