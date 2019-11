Powersong der Woche: Billie Eilish – Everything i wanted

Im März hat die erst 17jährige Billie Eilish ihr erstes Album : „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ veröffentlicht und eroberte damit im Sturm weltweit die Charts.

Ihr neuer Song „Everything I Wanted“. dreht sich inhaltlich um die Beziehung zu ihrem Bruder Finneas O’Connell. Er ist ihr bester Freund und immer für sie da. Finneas macht zusammen mit seiner Schwester sowohl seine als auch ihre Musik. Wie ist es nun, wenn man alles bekommt, was man sich wünscht, fragt sich Billie Eilish in ihrem Song. Wie ist es, wenn der Ruhm zur Folge hat, dass plötzlich jeder etwas von einem will und man niemanden enttäuschen möchte?

Billie hat glücklicherweise einen Beschützer, ihren Bruder Finneas, dem sie den Song gewidmet hat: „And you say, ,As long as I’m here no one can hurt you.“ Ein sanfter, warmer und gleichzeitig fragiler Song ist am Start, der Billies Fans sicherlich beglücken wird.