Powersong der Woche: BTS – Dynamite

Die südkoreanische Boygroup BTS räumt mal wieder ab.Ihr neuer Song „Dynamite“ ist Disco-Pop vom Feinsten. Der eingängige Refrain hat absolute Ohrwurmqualität.

Drei Millionen Menschen verfolgten die Live-Musikvideopremiere auf YouTube und toppten dabei den vorherigen Zuschauer-Rekord. Zudem sicherten sich die sieben Jungs mit ihrem neuen Song den Rekord für die meisten Musikvideoaufrufe innerhalb von 24 Stunden auf YouTube.



Bei den Billboard Awards in der vergangenen Woche legten sie eine staunenswerte Performance, die weltweiten Charts verzeichneten hohe Einstiege: In Südkorea und den USA ging es direkt auf Platz 1, in Großbritannien auf die 3. Die Erfolgswelle reißt also nicht ab.

Der „Good-Vibes“ Song soll vor allem eines: die Menschen fröhlich stimmen. In einem Statement gab die Gruppe bekannt, dass aufgrund der COVID-19-Pandemie viele Menschen gerade jetzt eine sehr schwere Zeit durchmachen und sie deshalb mit ihrer neuen Musik ein bisschen positive Energie und Freude in der Welt verbreiten möchten.