Powersong der Woche: Carly Rae Jepsen – Let´s be friends

„Call me maybe“-Star Carly Rae Jepsen hat ihre erste neue Single für 2020 veröffentlicht. „Let’s be Friends“ ist die erste Solosingle, seitdem sie 2019 das Album „Dedication“ den Nachfolger an den Start brachte

Lässiger 80er-Jahre- Beat und treibende Jangle-Gitarren bestimmen den Sound, die Melodie ist eingängig und lädt zum Mitsingen/-summen ein.

Und wovon handelt der neue Song des kanadischen Powerpakets? Dazu Carly selbst: „‚Let’s Be Friends‘ dreht sich um die kleinen Notlügen einer Trennung, die wir alle kennen. Man möchte seinen Ex nicht verletzen“, erklärt Jepsen. “Man kommt aber irgendwann an einen Punkt, an dem man einfach nur sagen will: Wir sehen uns nie wieder!”